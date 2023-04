Sony World Photography Awards: Fotógrafo gana premio a mejor fotografía y revela que fue hecha por inteligencia artificial

NUEVA YORK.-La semana pasada un hombre causó revuelo en la entrega de los premios Sony World Photography Awards en Nueva York.

Y es que el fotógrafo alemán Boris Eldagsen, quien ganó el primer premio en la categoría creativa por el trabajo titulado “El electricista”, detalló que no era suyo.

Eldagsen declaró que la imagen que premiaron fue hecha usando la inteligencia artificial.

El fotógrafo indicó que usó la tecnología DALL-E 2 para hacer la imagen.

Eldagsen rechazó el premio, porque su imagen no era una foto real.

Afirmó que estaba buscando probar si “las competencias están preparadas para imágenes de IA"

“Al participar en convocatorias abiertas, quiero acelerar el proceso de los organizadores del Premio para que se den cuenta de esta diferencia y creen concursos separados para imágenes generadas por IA”, dijo Eldagsen.

Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía”, escribió Eldagsen en su sitio web. “Por lo tanto, no aceptaré el premio”.