Se podrá jugar en la Xbox Series X a todos los juegos de la Xbox One que no requieran de Kinect

Microsoft ha confirmado la retrocompatibilidad de sus juegos de Xbox One para la nueva Xbox Series X, exceptuando los juegos de Kinect. En una publicación de blog que establece los compromisos de Microsoft para su próxima consola Xbox Series X, el jefe de Xbox Phil Spencer revela que los juegos de Kinect no serán compatibles.

“Es nuestra intención que todos los juegos de Xbox One se puedan jugar en la Xbox Series X, exceptuando aquellos que requieren de Kinect”, dice Spencer. "Y debido a la potencia sin precedentes de Xbox Series X, la mayoría de sus juegos favoritos se cargarán más rápido y se verán y funcionarán muchas veces mejor en la nueva consola".

Microsoft ha claro acerca de la compatibilidad con los juegos existentes de Xbox One, incluida la Xbox 360 compatible con versiones anteriores y los juegos originales de Xbox en la Xbox Series X. Sin embargo, la falta de soporte de Kinect es nueva. "No hay forma de que Kinect funcione”.

Si bien Spencer no se compromete explícitamente con todos los juegos de Xbox One que funcionan en la Xbox Series X, está claro que la gran mayoría lo hará.

"Nuestros ingenieros de compatibilidad con versiones anteriores han pasado años ideando formas innovadoras de tecnología moderna de última generación para hacer que la biblioteca de juegos que está construyendo hoy sea aún mejor, sin costo adicional y sin el trabajo de los desarrolladores", dice Spencer.

Spencer también dice que Microsoft no "obligará" a las personas a actualizar las consolas para obtener juegos exclusivos de Xbox. "Los títulos de Xbox Game Studios que lanzamos en los próximos años, como Halo Infinite, estarán disponibles y jugarán muy bien en Xbox Series X y Xbox One", dice Spencer. "No lo obligaremos a actualizar a Xbox Series X en el lanzamiento para jugar exclusivas de Xbox".

Microsoft ahora planea celebrar un evento de juegos de Xbox el 23 de julio. El evento de la próxima semana será un escaparate para la campaña Halo Infinite de otros juegos que llegarán a la Xbox Series X.