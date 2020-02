Se cae Tik Tok por culpa de BTS y sus fans

SEÚL, Corea del Sur.- Este día, varios usuarios de Tik Tok abrieron, como de costumbre, la aplicación para darse cuenta que no estaba funcionando.

Rápidamente, quienes suelen utilizarla reportaron la caída de dicha app por medio de otras redes sociales.

Más tarde, seguidores del Grupo de K-pop BTS publicaron varios tuits en los que se atribuyeron la falla en Tik Tok por haber saturado los servidores, todo a causa del adelanto de un material de la banda surcoreana.

La banda habría estrenado a través de esa plataforma 30 segundos de On, una nueva canción, razón por la que los fans de la boyband que no tenían la app, se lanzaron a descargarla para poder escucharlo; sin embargo el fervor fue tal que Tik Tok no habría soportado.

Los chicos viendo que rompimos tik tok por solo 30 SEGUNDOS #ONchallenge pic.twitter.com/W9KOCBQGMr — ⛓hope val �� (@sparklynam) February 20, 2020

Este es mi usuario por si quieren seguirme en tik tok. Tal vez suba la reacción allá pic.twitter.com/gcBpAJOhHf — 2!3!ʙᴀɴɢᴛᴀɴ �� (@seokjinbae__) February 20, 2020 Army en estos momentos queriendo ver el teaser en tik tok #7TODAYpic.twitter.com/MEvw24V3sb — ��ℎ�������� ⁷ (@softaeh_) February 20, 2020

ESTOY CHILLANDO EN CUANTO ME FUNCIONE TIK TOK LO VOY A ESCUCHAR EN BUCLE ALLÍ Y ESPERO QUE HAGÁIS LO MISMO#7TODAY #ONchallenge @BTS_twt https://t.co/mHZ7ZmeNSb — Lucyy⁷ (��) ᵇᵗˢ ᵃⁿᵈ ᵃᵗᵉᵉᶻ ᶦⁿ ˢᵖᵃᶦⁿ (@justjimindipity) February 20, 2020

Lo más sorprendente es que Tik Tok, por medio de su cuenta de Twitter, recién tenía 20 minutos de haber anunciado que BTS lanzarían una parte de la canción On por dicha aplicación, sin pensar que representaría su propio "acabose.



Tik Tok es una plataforma de origen chino que se basa en compartir videos breves, generalmente musicales, y que por ahora cuenta con 750 millones de descargas.