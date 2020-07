Samsung revela cuándo llegará el 6G y qué ventajas tendrá

El 5G se espera que llegue a México para finales de este año, pues en otras partes del mundo las redes 5G comerciales ya son una realidad.

Sin embargo, aunque faltan varios años para que el 5G sea desplegado en la mayoría de los países, las empresas de tecnología y telecomunicaciones ya están trabajando en la siguiente generación de red, y todo parece indicar que la llegada del 6G será mucho más rápida de lo que creemos.

Y es que Samsung ha publicado varias de las tecnologías que pronóstica que llegarán con el 6G, así como el año en el que veremos funcionar a esta nueva tecnología, indica Unocero.

En solo 8 años llegará el 6G

Si tomamos como ejemplo que la primera red comercial 4G se lanzó en 2009 y la primera red comercial 5G llegó en 2019 entonces hablamos de una diferencia de 10 años entre la llegada de una generación y otra. En este caso, la empresa surcoreana dice que solo pasarán 9 años entre la primera red comercial 5G y la 6G, la cual debería darse en 2028.

Eso no quiere decir que no veremos avances desde muchos años antes, pues así ha sucedido con todas las tecnologías de red, y no sería descabellado pensar que para 2025 o 2026 ya tendremos las primeras pruebas 6G en ambientes controlados que nos permitirán ver de lo que será capaz esta nueva tecnología.

Samsung menciona que la comercialización masiva de la red 6G podría darse hasta 2030, algo “normal” considerando que las redes de nueva generación tardan años en implementarse, pues no es tan sencillo dar el paso de una red a otra, por esa razón existen dos tipos de redes 5G; las SA Y NSA, donde las últimas son las más populares actualmente porque usan la infraestructura de las redes 4G para funcionar, aunque en un futuro solo existirán redes 5G SA.

Las ventajas del 6G frente al 5G

La ventaja más obvia que habrá entre una generación y otra serán las velocidades de carga y descarga de datos, así como también la latencia, sin embargo, la verdadera diferencia será lo que podremos hacer con estas velocidades.

La red 5G está llamada a ser la red de las ciudades inteligentes y las conexiones domésticas de alta velocidad, pero la red 6G podría ser la generación de la realidad virtual ultra realista y la comunicación holográfica.

Samsung menciona que con esta nueva red se podrán alcanzar velocidades de hasta 1000 Gbps, una latencia de 1º milisegundos y una latencia al aire de menos de 100 microsegundos. Esto permitirá que el 16K sea toda una realidad, el cual será utilizado en productos de realidad virtual ultra realista y super inmersiva.

Por otro lado, los hologramas al estilo de Star Wars serán una realidad, y podrán ser utilizados en diferentes sectores, incluso podrían funcionar para comunicarnos. Y es que a pesar de que hoy en día existen los hologramas digitales, no son viables de utilizar debido a la gran cantidad de velocidad de transferencia que necesitan, por lo que con esta red podríamos tener las videollamadas en cuerpo completo y como si de verdad estuviéramos todos juntos en una misma habitación.

La empresa menciona que el próximo año se empezará a definir la estructura del 6G, por lo no falta mucho para empezar a ver verdaderos avances con esta nueva red de alta velocidad.