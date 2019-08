Samsung apunta a baterías de 6.000 mAh para sus próximos teléfonos

Si hiciéramos un ránking de smartphones Samsung según la capacidad de sus baterías, los Samsung Galaxy M20 y M30 serían los modelos situados lo más alto del podio gracias a sus 5.000 mAh de capacidad, seguidos de cerca por el nuevo Galaxy Note10+ y sus 4.300 mAh.

Eso, sin contar el Samsung Galaxy Fold con batería de 4.380 mAh. Todos ellos, sin embargo, seguirían situándose por debajo de la próxima locura que Samsung tiene planeada para los próximos meses.

Y es que una filtración proveniente del medio GalaxyClubconfirma que Samsung planea dotar a uno de sus próximos teléfonos de una gigantesca batería de 6.000 mAh de capacidad, probablemente destinada a dar vida a uno de los futuros móviles baratos de la marca, indica andro4all.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

El Galaxy M20s tendría una gigantesca batería de 6.000 mAh

La imagen compartida viene de una de las instalaciones situadas en Corea del Sur que Samsung utiliza para llevar a cabo el ensamblaje y las pruebas de sus nuevos terminales. En ella, se puede ver una batería de 6.000 mAh de capacidad –22,45 Wh–con el sello de Samsung, que apunta al código de producto EB-BM207ABY, de modo que correspondería al smartphone con número de modelo SM-M207F.

Por tanto, sabiendo que el actual Galaxy M20 cuenta con el número de modelo SM-205F, todo nos lleva a creer que estamos ante una nueva variante de esta serie de smartphones asequibles –el M20 llegó a España a un precio de poco más de 200 euros–.

Más allá de la capacidad de su batería, por el momento no se sabe mucho más al respecto de este dispositivo, aunque ya han aparecido rumores que apuntan también a la llegada de un nuevo Samsung Galaxy M30s, de modo que no sería descabellado pensar que ambos terminales pudieran ser presentados de manera conjunta. Me temo que habrá que esperar hasta poder salir de dudas.