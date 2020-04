Riot Games abrirá nuevo estudio en Singapur

Riot Games ha anunciado un nuevo estudio de desarrollo en Singapur, que abrirá más adelante este año.

Esto marca el segundo estudio de la compañía en Asia, después de una ubicación en Hong Kong que abrió en 2016: ambos estudios serán dirigidos por Nathan Beemer y trabajarán en estrecha colaboración.

Riot Games Singapore se centrará principalmente en el desarrollo de los próximos títulos, según un anuncio de la compañía, aunque también ayudará a respaldar los títulos existentes.

Actualmente está contratando desarrolladores para League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant y el Proyecto L., no oficialmente titulado.

"Nos ha impresionado el rendimiento de nuestro estudio de Hong Kong y ese éxito nos ha animado a continuar expandiendo nuestra presencia en Asia", dijo el gerente de operaciones de Riot, Scott Gelb.

"A medida que invertimos recursos en la región, reconocimos que el lanzamiento de un estudio en Singapur mientras se mantiene una fuerte presencia en Hong Kong acelerará el desarrollo de nuevos juegos en toda la compañía".

"Tener varios estudios en Asia nos permitirá hacer crecer nuestros equipos de desarrollo y, al mismo tiempo, garantizar que sigamos creando experiencias increíbles para los jugadores".