Qué tan efectivas son las cada vez más populares apps de fertilidad

Getty Images Las apps funcionan resaltando los días de tu ciclo menstrual en que tienes más posibilidades de que ocurra un embarazo.

Cuando la píldora anticonceptiva estuvo disponible por primera vez en la década de 1960, fue celebrada por el control y la libertad que les dio a las mujeres.

Desde entonces, la mayoría de las mujeres en muchos países han usado anticonceptivos hormonales en algún momento de sus vidas.

Entonces, ¿por qué hoy en día cada vez más mujeres están recurriendo a la tecnología para controlar su fertilidad?

Muchas influencers en redes sociales aparecen continuamente valorando aplicaciones que, además de ayudarte a seguir un control de tu ciclo menstrual, sirven como herramienta para conocer cuáles son tus días más fértiles.

Y muchas aseguran que estas apps las han ayudado a aumentar sus probabilidades de prevenir un embarazo.

La influencer británica Montana Brown, que tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram, anunció recientemente que estaba embarazada, dos años después de dejar la píldora anticonceptiva.

En una publicación dijo que durante esos dos años había estado siguiendo su ciclo menstrual de forma "natural", con uno de los llamados métodos basados en la observación de la fertilidad (FAM en sus siglas en inglés).

"Me enseñó tanto sobre mi ciclo que cuando llegó el momento de hacer el cambio y planificar un bebé, me sentí tan en sintonía con mi cuerpo", escribió.

La publicación era parte de un anuncio pagado por Natural Cycles,una app de fertilidad creada en 2013 que ahora tiene 2,5 millones de usuarias registradas.

En 2018, Natural Cycles se convirtió en la primera aplicación para control de la natalidad aprobada por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU.

Sus creadores afirman que ésta usa un algoritmo para determinar el estado de fertilidad de una mujer en función de la temperatura corporal.

Y aseguran que tiene una tasa de éxito del 93%, la misma que la píldora anticonceptiva en uso normal.

Getty Images La influencer Montana Brown tiene 1,2 millones de seguidores en Instagram.

La idea detrás de las aplicaciones de fertilidad es que ofrecen una alternativa a las formas tradicionales de anticoncepción y funcionan resaltando los días en que tienes más posibilidades de que ocurra un embarazo: los días más fértiles según tu ciclo menstrual.

Sin embargo, ha habido quejas sobre Natural Cycles de mujeres que dicen que quedaron embarazadas mientras lo usaban.

Un portavoz de Natural Cycles le dijo a la BBC: "Igual que con cualquier anticonceptivo, es importante que el producto se use correctamente para maximizar la eficacia, ya que ningún método es 100% efectivo para prevenir el embarazo, incluso cuando se usa perfectamente".

Agregó que la efectividad de la aplicación es "más alta que la de la mayoría de los métodos de observación de la fertilidad".

Los expertos subrayan que los condones son el único tipo de anticonceptivo que puede prevenir el embarazo y proteger contra las infecciones de transmisión sexual (ITS).

En 2018, el organismo británico que regula la publicidad en Reino Unido prohibió un anuncio de la app en Facebook en el que afirmaba que ésta era "altamente precisa" y proporcionaba "una alternativa clínicamente probada frente a otros métodos anticonceptivos".

Las autoridades consideraron que el anuncio era "engañoso".

A pesar de esto, tanto esta app como otras aplicaciones de seguimiento de la fertilidad como Flo y Clue afirman que tienen millones de usuarias en todo el mundo.

"No es adecuado para todas las mujeres"

Tom Trevatt Photography Annabel Sowemimo es experta en salud sexual del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido.

Según el NHS, el método de observación de la fertilidad consiste en identificar los signos y síntomas de la fertilidad durante el ciclo menstrual.

Estos incluyen la duración del ciclo, lecturas diarias de temperatura corporal y cambios en las secreciones cervicales.

Señala que, si se sigue de manera consistente y correcta, puede tener hasta un 99% de efectividad.

Sin embargo, la doctora Annabel Sowemimo, de la clínica de salud sexual del NHS en Leicester, Inglaterra, afirma que el método no es adecuado para todas las mujeres.

"Si tu estilo de vida no es estable, si no estás en el mismo lugar y no tienes acceso a tu calendario, tu termómetro, si tu patrón de sueño es irregular, todas estas cosas pueden dificultar y reducir la confiabilidad del método", advierte.

La doctora Sowemimo señala que el método tampoco es recomendable para mujeres con ciclos irregulares, síndrome de ovario poliquístico (SOP) o mujeres en posparto.

"Inflar la efectividad"

La experta afirma que hay otros factores que le preocupan de la tecnología que se utiliza para el método de observación de la fertilidad.

"El problema con algunas de las aplicaciones que hay es que se basan en suscripciones, por lo que son un método anticonceptivo con beneficios [comerciales] totales", dice.

"Pueden inflar o hacer que parezca más efectivo de lo que es.

"Hemos visto que algunas de las aplicaciones tienen un potencial real, pero han salido al mercado demasiado pronto antes de que tengan una base de evidencia confiable.

"Eso se debe a que hay mucha presión por parte de los inversores", agrega.

¿Por qué son tan populares?

April April ha pasado los últimos 10 años controlando su temperatura corporal para la anticoncepción.

April Inskip, de Leicestershire, Inglaterra, ha estado usando el método de observación de la fertilidad natural durante casi una década.

Durante ocho años probó diferentes anticonceptivos hormonales antes de decidir que no eran adecuados para ella.

"A medida que pasaban los años, me di cuenta de que simplemente no valía la pena el costo que [la píldora] causaba en mi cuerpo", cuenta.

"Me sentía letárgica, malhumorada, con frecuencia me salían granos en la piel y no quería seguir alterando mis hormonas".

April toma su temperatura corporal a primera hora de la mañana y registra su lectura en una aplicación en su teléfono.

Sus lecturas diarias se trazan en un gráfico virtual que le permite ver las subidas o caídas relevantes a lo largo de su ciclo.

"Prefiero ver el cuadro completo en lugar de que una app tome la información y la interprete por tí", dice.

"Tengo mucha confianza en la lectura de mi cuerpo y me siento cómoda con este método".

April afirma que si se quedara embarazada no se sentiría diferente de cómo se sentiría si estuviera siguiendo otra forma de anticoncepción y fallara.

"No culparía al método, ya que todo tiene un riesgo", señala.

"Si tienes alguna duda y estás planeando evitar el embarazo, simplemente usa un método de barrera como respaldo. Dicho esto, incluso los condones no son 100% efectivos".

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido señala que los efectos secundarios menores de la píldora pueden incluir cambios de humor, náuseas, sensibilidad en los senos y dolores de cabeza.

Afirma que hay un riesgo muy bajo de efectos secundarios graves, como coágulos de sangre y cáncer de cuello uterino.

"Me ha ayudado a entender mi cuerpo"

Helen Helen dice que tardó dos años para que sus períodos regresaran después de dejar la mini píldora.

Helen, de Nottinghamshire, Inglaterra, ha estado siguiendo el método de observación de la fertilidad natural desde que dejó de usar anticonceptivos hormonales hace tres años cuando tenía 30 años.

Dice que había tomado la minipíldora durante varios años, pero sentía que estaba afectando su estado de ánimo.

"Esto me hizo pensar en tratar de dejar los anticonceptivos hormonales por completo para ver si había algún cambio", afirma.

"Me sentí mucho mejor conmigo misma; sin embargo, mis períodos tardaron dos años en volver".

Helen, que ahora tiene 33 años, dice que no planea tener hijos en el futuro cercano, pero cree que es "lo suficientemente madura y financieramente estable" para hacer frente a si queda embarazada.

Agrega: "Estoy muy contenta de haber dejado de tomar anticonceptivos hormonales antes de querer tener hijos, ya que no sabía que mi cuerpo iba a tardar tanto en volver a la normalidad".

Ahora lleva un seguimiento de su ciclo menstrual con la ayuda de una app en su teléfono.

"He aprendido más sobre mi ciclo y mi cuerpo con esta aplicación", dice.

"Me ha ayudado a entender los cambios que se esperan en mi cuerpo durante el mes: lo que es normal, lo que es potencialmente anormal", asegura.

Getty Images La sugerencia de que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede causar infertilidad no es correcta.

La experta en salud sexual Annabel Sowemimo señala que las redes sociales están teniendo un papel al influir en algunas mujeres para que no usen anticonceptivos hormonales.

"Con el auge de TikTok, las personas comparten información que hace que muchas desconfíen un poco más de los efectos secundarios de los anticonceptivos, por lo que es una tendencia muy clara", dice.

Agrega que la sugerencia de que el uso prolongado de anticonceptivos hormonales puede causar infertilidad no es correcta.

"La gente tiene miedo, sobre todo porque cada vez estamos teniendo hijos más tarde", señala la experta.

"El mayor impacto es probablemente la disminución de la fertilidad de las personas que están al final o a mediados de sus 30 años, y no el impacto de la anticoncepción en su fertilidad".

