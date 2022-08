¿Qué son los agujeros de gusano? Un astrofísico explica estos atajos a través del espacio-tiempo

LONDRES.-Imagina dos pueblos en dos lados opuestos de una montaña. La gente de estos pueblos probablemente tendría que viajar alrededor de la montaña para visitarse. Pero, si quisieran llegar más rápido, podrían cavar un túnel directo a través de la montaña para crear un atajo. Esa es la idea detrás de un agujero de gusano.

Un agujero de gusano es como un túnel entre dos puntos distantes de nuestro universo que corta el tiempo de viaje de un punto al otro. En lugar de viajar durante muchos millones de años de una galaxia a otra, en las condiciones adecuadas, en teoría, se podría usar un agujero de gusano para reducir el tiempo de viaje a horas o minutos.

Debido a que los agujeros de gusano representan atajos a través del espacio-tiempo, incluso podrían actuar como máquinas del tiempo. Es posible que salgas de un extremo de un agujero de gusano en un momento anterior a cuando entraste en el otro extremo.

"Si bien los científicos no tienen evidencia de que los agujeros de gusano realmente existan en nuestro mundo, son buenas herramientas para ayudar a los astrofísicos como yo a pensar sobre el espacio y el tiempo. También pueden responder preguntas antiguas sobre cómo se ve el universo", dice Dejan Stojkovic, profesor de Física de la Universidad de Buffalo.

¿Realidad o ficción?

Debido a estas características interesantes, muchos escritores de ciencia ficción utilizan agujeros de gusano en novelas y películas. Sin embargo, la idea de los agujeros de gusano ha cautivado tanto a los científicos como a los escritores.

Si bien los investigadores nunca han encontrado un agujero de gusano en nuestro universo, los científicos a menudo ven agujeros de gusano descritos en las soluciones de importantes ecuaciones físicas. Lo más destacado es que las soluciones a las ecuaciones detrás de la teoría del espacio-tiempo y la relatividad general de Einstein incluyen agujeros de gusano. Esta teoría describe la forma del universo y cómo las estrellas, los planetas y otros objetos se mueven a través de él. Debido a que la teoría de Einstein se ha probado muchas, muchas veces y se ha encontrado que es correcta cada vez, algunos científicos esperan que existan agujeros de gusano en algún lugar del universo.

Pero otros científicos creen que los agujeros de gusano no pueden existir porque serían demasiado inestables.

La atracción constante de la gravedad afecta a todos los objetos del universo, incluida la Tierra. Entonces, la gravedad también tendría un efecto en los agujeros de gusano. Los científicos que son escépticos acerca de los agujeros de gusano creen que después de un corto tiempo, el centro del agujero de gusano colapsaría por su propia gravedad, a menos que tuviera alguna fuerza empujando hacia afuera desde el interior del agujero de gusano para contrarrestar esa fuerza. La forma más probable de hacerlo es usando lo que se llama "energías negativas", que se opondrían a la gravedad y estabilizarían el agujero de gusano.

Pero hasta donde saben los científicos, las energías negativas solo se pueden crear en cantidades demasiado pequeñas para contrarrestar la propia gravedad de un agujero de gusano. Es posible que el Big Bang haya creado pequeños agujeros de gusano con pequeñas cantidades de energías negativas desde el principio del universo y, con el tiempo, estos agujeros de gusano se han extendido a medida que el universo se ha expandido.

¿Al igual que los agujeros negros?

Si bien los agujeros de gusano son objetos interesantes en los que pensar, todavía no se aceptan en la ciencia convencional. Pero eso no significa que no sean reales: los agujeros negros, que los astrofísicos saben que abundan en nuestro universo, no fueron aceptados cuando los científicos sugirieron por primera vez que existían, allá por la década de 1910.

Einstein formuló por primera vez sus famosas ecuaciones de campo en 1915, y el científico alemán Karl Schwarzschild encontró una manera de describir matemáticamente los agujeros negros después de solo un año. Sin embargo, esta descripción era tan peculiar que los principales científicos de la época se negaron a creer que los agujeros negros pudieran existir realmente en la naturaleza. La gente tardó 50 años en empezar a tomarse en serio los agujeros negros; el término "agujero negro" ni siquiera se acuñó hasta 1967.

Lo mismo podría ocurrir con los agujeros de gusano. Los científicos pueden tardar un poco en llegar a un consenso sobre si pueden existir o no. Pero si encuentran evidencia sólida que apunte a la existencia de agujeros de gusano, lo que pueden hacer al observar movimientos extraños en las órbitas de las estrellas, el descubrimiento dará forma a la forma en que los científicos ven y entienden el universo.

Artículo original publicado en The Conversation