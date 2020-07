¿Qué pasa si pasas solo 30 segundos en la luna sin un traje espacial?

El vacío del espacio es extremadamente hostil. Sin la manta atmosférica que tenemos en la Tierra, estamos expuestos a todo tipo de peligros. Uno de los primeros problemas es que no podrás caminar con normalidad.

Veamos cómo es la Luna:

Con una temperatura diurna:> 100 K a <400 K (aproximadamente -160 ° C a + 120 ° C) Presión superficial (noche): 3 x 10 ^ -15 bar. "Atmósfera" extremadamente delgada de helio, neón y algunos gases inusuales, como el sodio y el potasio, que no se encuentran en las atmósferas de la Tierra o Marte. Al nivel del mar en la Tierra, respiramos una atmósfera donde cada centímetro cúbico contiene 10 ^ 18 moléculas; en comparación, la atmósfera lunar tiene menos de 10 ^ 4 moléculas en el mismo volumen. Esto es lo que consideraríamos un buen vacío en la Tierra. La gravedad es 1.622 m / s ^ 2 en comparación con nuestra 9.807 m / s ^ 2.

¿Hay una atmósfera en la luna?

Los peligros más graves que enfrentaras es la ebullición y la falta de oxígeno.

La ebullición es la formación de burbujas en los fluidos corporales debido a una reducción en la presión ambiental. La presión en la superficie de la Luna es tan baja que el punto de ebullición de los fluidos en su cuerpo disminuye por debajo de la temperatura normal del cuerpo de 37 ° C, lo que resulta en la formación de burbujas de gas en sus fluidos que realmente pueden causarle problemas. Se hinchará bastante, tal vez incluso hasta el doble de su tamaño normal, pero no explotará ya que su piel es muy elástica. Tu sangre no hervirá. Usted, por supuesto, tendrá una inmensa cantidad de dolor y su circulación sanguínea se verá obstaculizada. No se preocupe mucho, esto será por muy poco tiempo.

El otro peligro grave es la falta de oxígeno. Después de unos 10 segundos como máximo, habrás usado todo el oxígeno en tu cuerpo y perderas la conciencia. La situación en el espacio es un poco diferente a la de la Tierra debido a la falta de presión externa. De hecho, si aguantas la respiración por algún motivo, tendrás grandes problemas porque el aire en tus pulmones se expandirá rápidamente y los romperá.

Recuerde, todo esto está sucediendo con la temperatura rondando los 100 ° C, pero no se preocupe, las otras cosas están sucediendo tan rápido que no sentirá el calor en absoluto.

Después de perder el conocimiento, probablemente durarás aproximadamente un minuto, máximo, antes de morir. La radiación ultravioleta del sol te causará horribles quemaduras solares, y otros fotones de alta energía como los rayos X y la radiación gamma también dañarían el ADN, lo que provocaría mutaciones que probablemente causarían cáncer si estuvieras en tierra firme. Como si te importara en la luna.