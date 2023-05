¿Qué hacer si no suenan las notificaciones de WhatsApp?

Para solucionar el problema con las notificaciones de WhatsApp silenciosas y no perderte ningún mensaje a tiempo, no es necesario descargas aplicaciones externas, por eso en esta ocasión te mostraremos como arreglar esta situación desde la app.

Conoce todos los detalles aquí

Los problemas relacionados con las notificaciones con WhatsApp hasta el momento no han sido descubiertos. Una probabilidad del por que las alertas de mensajes, llamadas o videollamadas no suenan, es que no tengas activado los permisos de la aplicación desde la configuración de tu telefono.

El hecho de que haya deshabilitado las notificaciones emergentes y habilitado el tono de notificación silenciosa en la configuración de WhatsApp también puede ser la causa.

Sigue estas instrucciones si no quieres perderte ninguna alerta de mensajes, llamadas o notificaciones de las aplicaciones que tengas instaladas en tu smartphone.

Verifica primero que WhatsApp no tenga ninguna actualización pendiente.

Entra en la sección de "ajustes" de tu smartphone Android y selecciona el icono que parece una dentadura o un engranaje.



Ahora seleccione "Aplicaciones" en el menú desplegable y luego escriba "WhatsApp" en el cuadro de búsqueda.

El siguiente paso es seleccionar "Notificaciones" en el menú y activar el interruptor "Mostrar notificaciones".

Elija si desea que las alertas lleguen en silencio o con sonido y vibración.

Los ajustes de notificación se abrirán en WhatsApp automáticamente cuando haga clic en el enlace "notificaciones en la aplicación" a continuación.



Activa "Notificaciones de alta prioridad".

Encontrarás dos opciones para "Tono de notificación" en "Mensajes" y "Grupos", que son idénticas.

Decide cualquier tono que no sea silencioso para el acabado.