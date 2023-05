¿Qué es el "Catfishing"? La práctica cada vez más común de hacerse pasar por alguien más en redes sociales

Con el alcance de las redes sociales, es muy común que las relaciones modernas, ya sean románticas o amistosas, comiencen en línea, ya sea partiendo de amigos en común con otros conocidos más directos o simplemente porque algún usuario comenzó a seguirte y tú lo seguiste de vuelta.

Hoy en día hacer amigos en internet es de lo más normal y estos fáciles accesos te permiten hacer conocer personas incluso de otros países, intercambiando temas, ya sean sociales o culturales, o bien para practicar otros idiomas en conversaciones casuales, por decir algunos ejemplos.

Sin embargo, la facilidad para relacionarse en línea no implica sólo ventajas, pues así como muchas personas aprovechan para aprender y conocer a personas de todas partes, hay otras que lo aprovechan para cometer fraude u otros delitos a través del "catfishing".

Catfishing se refiere a cuando una persona toma información e imágenes, generalmente de otras personas, y las usa para crear una nueva identidad para sí misma. En algunos casos, un “catfish” roba la identidad completa de otra persona, incluida su imagen, fecha de nacimiento y ubicación geográfica, y finge que es la suya, para luego usar esta identidad para engañar a otras personas, ya sea simplemente porque no están “contentos” con su vida, o por objetivos más serios como cometer fraude o abuso sexual, según informa el portal digital Fortinet.

En algunos casos, una sola persona es el objetivo de un ataque de catfishing. En estos casos, un “catfisher” puede desarrollar una identidad que sienta que atraerá a su objetivo. El catfishing ha sido común durante mucho tiempo en los foros y sitios web de citas en línea, esto debido a que el catfisher puede ocultar parte o la totalidad de su verdadera identidad sin ser cuestionado. A menudo las personas falsifican ciertos aspectos de su perfil para atraer a sus objetivos; comúnmente incluye usar una foto de perfil que le robaron a otra persona para parecer más atractivos.

El significado de “catfish” también incluye a menudo la falsificación de profesiones, ubicaciones, gustos y disgustos. Cuando alguien sólo falsifica algunos elementos de su identidad o relativamente insignificantes, se lo conoce como ”kitten fishing".

¿Por qué se llama catfishing?

La práctica de catfishing en línea ha existido durante muchos años, simplemente porque es muy fácil falsificar su identidad en Internet. El término "pez gato" se hizo popular después de que se lanzara un documental llamado Catfish en 2010. Posteriormente, MTV lanzó una serie de televisión llamada "Catfish" en 2012, en la que se aborda uno de los casos más famosos de este fenómeno de suplantación.

¿Cómo se relaciona el catfishing con el ciberacoso?

El ciberacoso implica intentos repetidos de avergonzar, humillar o dañar a alguien que usa recursos en línea. El catfishing es, por lo tanto, una forma de ciberacoso porque el objetivo se ve perjudicado cuando el catfisher juega con su mente, es decir, lo manipula.

Además, el catfishing a menudo implica atraer a las personas a relaciones artificiales para obtener información que el atacante puede usar contra la víctima. Una vez que tienen suficiente información para avergonzar al objetivo o intentar destruir su reputación, liberan la información que se les da “en confianza”.

Los acosadores cibernéticos tienen la costumbre de usar las emociones de sus objetivos en su contra. Esto a menudo se logra al identificar un rasgo físico, un aspecto de su historia personal o algo que los hace sentir deprimidos, asustados o tristes. El pescador luego usa esto contra su víctima.

Los catfish también tienden a dirigirse a personas que se sienten solas o que han expresado la necesidad de una relación romántica, ya sea en línea o en persona. Abusar de estas vulnerabilidades coloca al catfishing en la categoría de ciberacoso.

¿Por qué la gente hace “catfish”?

La gente hace catfish por varias razones. Algunos no involucran intenciones maliciosas, mientras que otros buscan directamente dañar a personas específicas. Algunas de las razones principales detrás de catfishing incluyen:

Inseguridad : si un catfisher se siente mal acerca de quién es en la vida real, puede intentar crear una identidad que se ajuste más a lo que desearía ser. Esto a menudo incluye el uso de fotos de alguien que creen que es más guapo que ellos. También pueden pretender tener una carrera exitosa o algunos talentos que no tiene en la vida real, esto para experimentar cómo se siente ser admirado por sus "logros". Los catfisher que asumen identidades atractivas también pueden estar tratando de obtener muchos "amigos" y atención en línea para sentirse más populares.

: si un catfisher se siente mal acerca de quién es en la vida real, puede intentar crear una identidad que se ajuste más a lo que desearía ser. Esto a menudo incluye el uso de fotos de alguien que creen que es más guapo que ellos. También pueden pretender tener una carrera exitosa o algunos talentos que no tiene en la vida real, esto para experimentar cómo se siente ser admirado por sus "logros". Los catfisher que asumen identidades atractivas también pueden estar tratando de obtener muchos "amigos" y atención en línea para sentirse más populares. Ocultar su identidad : Hay varias razones por las que las personas quieren ocultar su identidad en línea. Cuando nadie sabe quién eres, es más fácil trollear o engañar a la gente en los foros de discusión debido a la falta de repercusiones. Algunas personas tienen la intención de engañar a su cónyuge o pareja y sienten que la mejor manera de salirse con la suya es falsificar su identidad. En otros casos, una persona oculta su identidad para extorsionar a otra persona. Si la persona descubre la estafa, no puede decirle a las autoridades quién es el atacante debido a la personalidad falsa del pescador de gatos.

: Hay varias razones por las que las personas quieren ocultar su identidad en línea. Cuando nadie sabe quién eres, es más fácil o engañar a la gente en los foros de discusión debido a la falta de repercusiones. Algunas personas tienen la intención de engañar a su cónyuge o pareja y sienten que la mejor manera de salirse con la suya es falsificar su identidad. En otros casos, una persona oculta su identidad para extorsionar a otra persona. Si la persona descubre la estafa, no puede decirle a las autoridades quién es el atacante debido a la personalidad falsa del pescador de gatos. Enfermedad mental : En algunos casos, las personas que sufren de depresión o ansiedad crónica pueden optar por involucrarse en catfishing. A medida que asumen la identidad de otra persona, obtienen la confianza que necesitan para asociarse con otros y vivir lo que sienten que es una vida en línea más "normal". Con una identidad más atractiva, exitosa o gregaria, obtienen un impulso de autoestima cada vez que interactúan con otros en línea.

: En algunos casos, las personas que sufren de depresión o ansiedad crónica pueden optar por involucrarse en catfishing. A medida que asumen la identidad de otra persona, obtienen la confianza que necesitan para asociarse con otros y vivir lo que sienten que es una vida en línea más "normal". Con una identidad más atractiva, exitosa o gregaria, obtienen un impulso de autoestima cada vez que interactúan con otros en línea. Venganza : algunos catfisher buscan vengarse de la persona a la que se hacen pasar. Usan el nombre y la cara de la persona y crean una identidad en línea. Luego dicen o hacen cosas en línea que hacen que la persona se vea mal, o incluso se involucran en actividades ilegales en nombre del objetivo.

: algunos catfisher buscan vengarse de la persona a la que se hacen pasar. Usan el nombre y la cara de la persona y crean una identidad en línea. Luego dicen o hacen cosas en línea que hacen que la persona se vea mal, o incluso se involucran en actividades ilegales en nombre del objetivo. Experimentación con preferencias sexuales : algunos catfisher utilizan la práctica para explorar sus identidades sexuales. Asumen la preferencia sexual que les interesa en línea, utilizando una identidad diferente a la suya. A medida que participan en interacciones sociales bajo esa identidad, obtienen una idea de cómo se sentiría vivir ese estilo de vida a tiempo completo.

: algunos catfisher utilizan la práctica para explorar sus identidades sexuales. Asumen la preferencia sexual que les interesa en línea, utilizando una identidad diferente a la suya. A medida que participan en interacciones sociales bajo esa identidad, obtienen una idea de cómo se sentiría vivir ese estilo de vida a tiempo completo. Para acosar a su objetivo: cuando alguien ha estado tratando de acechar, molestar o perseguir a alguien en línea, el objetivo a menudo bloquea al agresor en una o más plataformas de redes sociales. Cuando esto sucede, el atacante puede usar catfishing para continuar con sus actividades. Aunque la víctima no sabe con quién está interactuando, el catfisher, una vez aceptado como amigo o seguidor, aún puede ver las publicaciones y las imágenes del objetivo. De esta manera, pueden estar al tanto de lo que están haciendo, cuándo y con quién.

Un hilo común entre muchas de las razones por las que las personas se engañan es la falta de confianza en sí mismos. Cuando las personas están personalmente insatisfechas consigo mismas o sienten que su verdadera identidad no es lo suficientemente buena para lograr un determinado objetivo, pueden asumir otro "yo" para sentirse mejor o lograr el resultado deseado.

En otros casos, el catfisher carece de la confianza en sí mismo necesaria para expresarse abiertamente, pero bajo la apariencia de una identidad falsa, siente que puede ser quien quiere ser.

¿Cómo saber si te están pescando?: 7 posibles signos

Puede ser difícil saber cuándo te están engañando, especialmente si el perfil del catfisher es detallado y completo. Sin embargo, si nota alguno de los siete signos siguientes, puede ser víctima de una estafa de catfishing.

1. No tienen muchos amigos o seguidores

Los catfisher a menudo no tienen muchos amigos o seguidores en sus cuentas. Esto se debe a algunas razones diferentes. Primero, la cuenta generalmente se crea por una razón específica: pescar un objetivo en particular. Sólo pueden usar la cuenta para ese propósito, pero usan sus cuentas de redes sociales reales para interacciones más genuinas. Por lo tanto, es posible que no inviertan el tiempo necesario para llenar su cuenta de catfishing con amigos o seguidores.

A menudo, para obtener conexiones en las redes sociales, un usuario tiene que promocionarse a sí mismo, comunicarse con otros, ver publicaciones y dar me gusta al contenido en línea o seguir perfiles. Esto puede tomar un tiempo considerable, y es posible que un catfisher no invierta el tiempo y la energía para generar suficientes seguidores para que la cuenta parezca "real".

Otra razón es reducir las posibilidades de ser atrapado. Cuantos más amigos o seguidores tenga un catfisher, más preguntas se pueden hacer sobre su identidad, su profesión o su ubicación. Cada consulta podría resultar en un desliz, por lo que limitar la cantidad de contactos ayuda a mitigar el riesgo del catfisher.

El riesgo de ser descubierto también aumenta cuando el catfisher tiene más amigos porque aceptar la sugerencia de un amigo verifica una conexión hecha por el algoritmo del sitio de redes sociales. Por ejemplo, si Facebook recomienda a alguien como amigo, puede ser porque vive en tu área o fue a la misma escuela. Si un catfisher sólo cambiara su aspecto o algunos otros elementos básicos de su identidad, alguien que sepa cómo funciona el algoritmo de sugerencia en general podría darse cuenta de que no es quien dice ser. Por lo tanto, cuantos menos amigos tenga un pescador de gato, menores serán las posibilidades de que lo descubran.

2. Nunca quieren llamar/videollamar

Si alguien se niega a chatear por video o participar en una llamada telefónica, es posible que esté tratando de evitar que veas cómo se ven realmente o que escuches cómo suenan realmente. En la mayoría de los casos, el pescador de gatos inventará excusas de por qué no puede hablar o chatear por video.

Por ejemplo, cada vez que acepta un horario para conectarse, surge algo o afirman que su agenda está inundada de citas. También pueden fingir que se avergüenzan de cómo se ven debido a una enfermedad grave, como el cáncer. Otra excusa puede ser que estén de viaje o en medio de una visita a la familia. Independientemente de la excusa proporcionada, los rechazos repetidos de una reunión visual o auditiva pueden indicar que lo están engañando.

3. Su foto de perfil sigue siendo la misma

Debido a que un catfisher sólo tiene acceso a tantas fotos de perfil falsas de la persona cuya apariencia está robando, puede mantener la misma foto de perfil durante muchos años. Si notas que la persona tiene, por ejemplo, 45 años, pero su foto de perfil parece más cercana a los 35, es posible que esté falsificando su identidad.

Un catfisher puede tomar varias fotos de la misma persona en línea y luego mostrarlas una por una a medida que pasan los meses o los años. Sin embargo, las fotografías que toman pueden haber sido arrebatadas todas al mismo tiempo, lo que hace que parezca que no envejecen con el paso del tiempo.

4. Evitan reunirse

Una reunión cara a cara es la pesadilla de un catfisher. No hay forma más segura de que su identidad falsa se vea comprometida. Un catfisher que vive cerca de ti será más fácil de detectar si se niega a reunirse, independientemente de cuán público sea el lugar previsto.

Si el pescador vive más lejos, puede ser fácil para ellos usar eso repetidamente como excusa. En ese caso, si sospechas, siempre puedes recomendar una videollamada. Si no están abiertos a eso, es muy probable que te estén engañando.

5. Sus historias no cuadran

Asumir otra identidad requiere una serie de mentiras perfectamente ejecutadas. Es fácil que un catfisher descuidado se resbale. Por ejemplo, si alguien afirma vivir en un área del país pero de repente se encuentra en su área, es posible que esté tratando de intensificar su conexión con usted a través de una “proximidad” más cercana. Los ajustes repentinos como este son fáciles de detectar.

En otros casos, el catfisher puede afirmar haber asistido a cierta escuela secundaria o universidad, pero sabe poco sobre la ubicación o la institución en sí. Asimismo puede decir hablar diferentes idiomas, pero en ninguna oportunidad lo hace en persona o con fluidez y, a través de internet, cualquiera puede usar el traductor.

6. Te piden dinero

Si su supuesto catfisher le pide dinero o un regalo, es probable que sus sospechas sean correctas. Incluso si ya ha formado una conexión emocional o comercial con la persona, es mejor rechazar su solicitud. En general, nunca debe enviar dinero a alguien cuya identidad no pueda confirmar.

7. Son exagerados

Si está en contacto con alguien que nunca ha conocido y hace afirmaciones demasiado comprometidas, como que lo ama, o quiere participar en una importante empresa comercial con usted, es posible que lo estén engañando. Es probable que sientan que un gran gesto puede ganar su confianza.

El catfishing existe en todo el mundo

Los casos de "catfishing" han sido reportados en todo el mundo, y muchos de ellos han sido ampliamente cubiertos por los medios de comunicación. Por ejemplo, en 2018, la revista Wired publicó un artículo sobre la historia de Emma Perrier, una mujer que fue engañada durante más de un año por alguien que se hacía pasar por un hombre llamado "Adolfo" en una aplicación de citas. El engaño terminó cuando Emma descubrió que "Adolfo" en realidad era un joven de 35 años llamado Alan Stanley, quien había creado un perfil falso utilizando las fotos de un modelo.

En Estados Unidos, varios medios de comunicación han informado sobre casos de "catfishing" que han afectado a personas de todas las edades y orígenes. Por citar otro ejemplo, en 2020 la cadena de televisión ABC News informó sobre un hombre de 70 años que fue engañado por una mujer que se hacía pasar por su novia en línea, y que finalmente le robó más de 200 mil dólares. En otro caso, informado por el periódico The Washington Post en 2019, una adolescente de Texas creó una cuenta falsa de Instagram para hacerse pasar por un chico, y logró engañar a varias de sus compañeras de clase durante varios meses.

Así, múltiples casos han sido reportados y descubiertos por personas muy observadoras en internet. Además de que hoy en día es más fácil descubrir el origen real de fotografías con las herramientas de búsqueda de imagen, las cuales suelen redirigir a las cuentas reales de ciertas celebridades o modelos, incluso si son de otras partes del mundo. De igual manera es sencillo detectar cuándo un catfisher, que dice tener ciertos talentos o realizar ciertos trabajos, está mintiendo, pues las búsquedas por imagen o video suelen llevar hacia los creadores originales; es cuestión de buscar bien.

El "catfishing" puede tener graves consecuencias para sus víctimas, que pueden sufrir daños emocionales, financieros e incluso físicos. Por esta razón, es importante tomar precauciones cuando se interactúa con personas en línea, y no confiar en nadie hasta haber verificado su identidad. Si sospecha que está siendo víctima de un "catfishing", es importante informar a las autoridades y buscar ayuda de un profesional.

Esta es una práctica engañosa que cada vez es más común en las redes sociales. Es importante estar informado y tomar precauciones para evitar ser engañado en línea.

