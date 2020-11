PlayStation prepara suscripción para competir con Xbox Game Pass

El crecimiento exponencial de Xbox Game Pass, sobre todo durante 2020, ha generado que más personas se pregunten si Sony piensa responder con una suscripción similar. Lo curioso, sin embargo, es que los de Japón ya tienen PlayStation Now entre su catálogo de servicios, pero nunca han logrado igualar la popularidad de la propuesta de Microsoft. Debido a lo anterior, parece que la compañía está preparando un servicio que finalmente atraiga los reflectores de la industria.

En una entrevista con el portal de noticias ruso TASS, Jim Ryan, director de Sony Interactive Entertainment, dejó entrever que en el futuro conoceremos la propuesta de PlayStation para competir con Xbox Game Pass. "¿Cómo responderán ustedes al Game Pass de Microsoft?", preguntó el entrevistador, a lo que el directivo contestó: "De hecho, hay noticias en camino, pero no hoy. Tenemos PlayStation Now, que es nuestro servicio de suscripción, y que está disponible en varios mercados".

Desafortunadamente, Ryan no especificó si se aproxima un servicio completamente nuevo o "simplemente" dedicarán mayores esfuerzos para mejorar PlayStation Now. Aunque las características de este servicio son semejantes a las de Xbox Game Pass, una de sus mayores desventajas es que todavía no está disponible en todo el mundo. Latinoamérica, por ejemplo, lleva varios años esperando acceder a esta suscripción. Por otra parte, su catálogo de juegos sigue siendo limitado, indica Hipertextual.

PlayStation y Xbox siguen caminos distintos

Así pues, tendremos que esperar más tiempo para conocer una posible respuesta de PlayStation al exitoso Game Pass, que a día de hoy sigue siendo la mejor suscripción de videojuegos que existe en el mercado. Incluso Microsoft sigue abriendo la cartera para agregar todavía más títulos a su biblioteca. Este año compraron Bethesda por 7.500 millones de dólares, y más tarde cerraron un acuerdo con Electronic Arts para incluir EA Play en Xbox Game Pass.

La estrategia de Sony, por el contrario, es mantener las inversiones millonarias en el desarrollo de juegos exclusivos, los cuales dieron excelentes resultados durante la generación de la PlayStation 4. No solo fueron un éxito en ventas, también consiguieron reconocimientos por su calidad de producción. Tras las declaraciones de Jim Ryan, parece que la batalla por conquistar la next-gen todavía tiene algunas sorpresas en camino.