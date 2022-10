PlayStation Plus: Filtran de nuevo juegos gratuitos para noviembre

Los juegos gratis de PlayStation Plus Essential de noviembre de 2022 han sido revelados por su habitual filtrador que casi siempre acierta.

El usuario de Dealabs billbil-kun, ha dado a conocer con precisión las alineaciones de PS Plus casi todos los meses desde septiembre de 2021, ha revelado lo que son los nuevos títulos que llegarán al servicio en noviembre.

Cada uno de los juegos que se han revelado antes de lo esperado termina confirmando la veracidad, indica Unocero.

Según los informes, la nueva oleada de juegos dentro de PlayStation incluye Nioh 2 y Lego Harry Potter Collection.

Según billbil-kun, los juegos disponibles del 1 de noviembre al 6 de diciembre serán:

Nioh 2 (PS5 / PS4)

Lego Harry Potter Collection (PS4)

Heavenly Bodies (PS5 / PS4)

Juegos gratuitos de alto perfil en PlayStation Plus Essential



PlayStation Plus Essential es el nuevo nombre del servicio de suscripción base de PS Plus, donde los jugadores obtienen acceso a algunos juegos 'gratis' cada mes, indica Unocero.

Los jugadores pueden seguir jugando estos juegos incluso después de que ya no estén disponibles para reclamar al final del período mensual, siempre que estén suscritos a PlayStation Plus Essential (o un nivel superior).

Una vez que finalice su suscripción, ya no podrán jugar estos juegos hasta que se vuelvan a suscribir.

Los juegos de PlayStation Plus Essential de octubre aún están disponibles para reclamar hasta el 31 de octubre. Son Hot Wheels Unleashed (PS5/PS4), Injustice 2 (PS4) y Superhot (PS4).

Los títulos del catálogo de juegos de PlayStation Plus de octubre, que se encuentran disponibles para los miembros de PS Plus Extra y Premium, incluyen Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition, Assassin’s Creed Odyssey y The Medium .