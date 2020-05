PlayStation 5 solo será retrocompatible con títulos de PS4

Con el futuro lanzamiento de la PlayStation 5 de Sony surgieron algunos rumores sobre la retrocompatibilidad de la consola, con la capacidad de correr juegos de PS1, PS2, PS3 y PS4. Pero este rumor fue desmentido por Sony Interactive Entertainment, ya que solo ha confirmado que la PlayStation 5 será capaz de correr la gran mayoría de juegos de PS4.

Debido a esto muchos jugadores se han preguntado por qué la PlayStation 5 no puede correr los juegos de PS3, PS2 y PS1, y ahora tenemos que un desarrollador explica el motivo.

Marc-Andre Jutras, director técnico en Cradle Games que es el estudio creador de Hellpoint, comenta la dificultad de llevar un videojuego a una nueva generación, no es complicado en el aspecto técnico sino en el legal.

Como jugador, es difícil descubrir cuál es el gran problema con esto. ¿Cómo es que PS5 no es compatible con versiones anteriores de PS4? Si puedo encontrar un emulador para todas esas plataformas, y las nuevas consolas son tan poderosas como una buena PC para juegos, entonces no hay razón para que todos esos juegos no se ejecuten, incluso con fallas. Desearía que pudieran encontrar una manera de lidiar con eso y cubrir todo, incluso si no es perfectamente.

Sin embargo, como desarrollador puedo ver dónde algunas cosas legales podrían volverse un poco borrosas, especialmente si el objetivo es que esos juegos viejos se vendan en algunas tiendas. Algunas compañías ya no existen y las licencias de esos títulos tal vez no sean fáciles de comprender. También entiendo que las consolas más antiguas pueden tener algún tipo de DRM de hardware que podría evitar que las consolas más nuevas lean discos más antiguos.

PlayStation 5 se pondrá disponible en la temporada navideña de 2020.