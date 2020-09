PlayStation 5 será compatible con el 99% de los juegos de PS4

Una de las grandes preguntas que los usuarios de PlayStation 4 tienen acerca de la PlayStation 5, es cómo será la retrocompatibilidad de la nueva consola. Ahora, el máximo jefe de Sony PlayStation ha dado un dato clave: casi todos los juegos de PS4 se podrán jugar en PS5.

Sony prometió retrocompatibilidad en su nueva PlayStation 5, pero hasta ahora no sabemos exactamente hasta qué punto será posible jugar títulos de la ahora generación pasada. En un evento anterior, Mark Cerny, uno de los responsables del desarrollo de la nueva PS5, anunció que “los 100 juegos más populares de PS4 se podrán jugar en PS5 desde el día de su lanzamiento”, pero esto no era un dato muy preciso.

Ahora ha sido el turno de Jim Ryan, director ejecutivo de Sony PlayStation, de dar más información acerca de la retrocompatibilidad de la consola. En una entrevista con The Washington Post, el ejecutivo dijo que la nueva consola es compatible con “el 99% de los juegos de PS4” que han probado, por lo que la “mayoría absoluta” de los títulos de la generación de salida serán compatibles con la nueva consola, indica Gizmodo.

De nuevo, el dato no especifica exactamente cuáles son los títulos que estarán disponibles, especialmente para la llegada de la consola en noviembre, pero sí da más seguridad acerca de lo que sucederá con el catálogo de juegos de PS4 que los usuarios han acumulado durante los últimos 7 años.

Sony también anunció el nuevo PlayStation Plus Collection durante el último evento de PS5, una nueva bonificación para usuarios de PS5 que permite acceder de forma gratuita a juegos de PS4 como God of War, Final Fantasy XV, Bloodborne, Days Gone, Persona 5, Detroit: Become Human, Uncharted 4 y más, a los suscriptores de PS Plus. Una especie de rival de Xbox Game Pass pero en menor escala y solo en PS5, al menos por ahora.