Planean "resucitar" al extinto pájaro Dodo

La empresa de biotecnología e ingeniería genética Colossal Biosciences tiene el objetivo de traer de vuelta a especies extintas, el ambicioso plan desea traer de vuelta a los mamuts lanudos, así como al ave Dodo quizás el animal extinto más famoso de todos.



Si bien la noticia de reintroducir mamuts en Alaska o dodos en Mauricio suena poco realista, ha despertado el escepticismo de los paleogenetistas y otros expertos que temen que los efectos de la extinción sean impredecibles, publica el portal Bloomberg.



Para algunos inversores, un dodo vivo es menos importante que los avances científicos generados en el impulso hacia la extinción.

“En la línea de poder traer de vuelta a una especie, vamos a aprender cosas que no podemos aprender en un laboratorio húmedo”, dijo Thomas Tull, un inversionista tecnológico que produjo la película Jurassic World.

“Lo bueno de estas especies extintas es que son problemas de sistemas”, dijo el CEO at Colossal Bioscience Ben Lamm en una entrevista. Resolver un problema de sistemas requiere innovación en múltiples áreas y, por lo tanto, crea avances que pueden generar más efectos secundarios. “Es como el alunizaje. Eso fue un problema de sistemas”. Tomada de la red

La afluencia de efectivo se produce cuando el mundo financiero ha tomado un nuevo interés en la crisis de la biodiversidad. La conferencia de las Naciones Unidas sobre biodiversidad en diciembre de 2022 atrajo a representantes de Wall Street, y los bancos mundiales están incursionando en canjes de "deuda por naturaleza" que protegerían los ecosistemas vulnerables a cambio de renegociar la deuda soberana en los países en desarrollo. Colossal se está posicionando como una solución al daño causado al mundo natural y el cofundador Ben Lamm dice que se tiene la oportunidad de revertir la pérdida de biodiversidad causada por el hombre.Cómo la restauración de especies muertas hace mucho tiempo sería rentable para los inversores es una pregunta abierta, la empresa Colossal ya escindió una empresa de software que recaudó otros 30 millones de dólares, y los inversores de Colossal recibieron el capital de la nueva empresa.Los expertos de la compañía mencionan regularmente la carrera espacial cuando analizan las perspectivas de la compañía como un ejemplo de un objetivo aparentemente imposible que no solo se alcanzó con el tiempo, sino que también generó invenciones colaterales que todavía usamos hoy.



Lamm, quien cofundó Colossal con el genetista de la Universidad de Harvard, George Church, también cree que el objetivo de Colossal le da a la compañía una ventaja competitiva en el reclutamiento de personas que prefieren investigar bestias desaparecidas que proyectos menos exóticos. “Puedes trabajar en la levadura o puedes trabajar en traer de vuelta una especie extinta”, dijo.



El dodo es el tercer animal desaparecido en la lista de tareas pendientes de extinción de Colossal. En marzo, la startup dijo que traería de vuelta al mamut lanudo , y en agosto se comprometió a resucitar al tigre de Tasmania, o tilacino, que fue declarado extinto en la década de 1930 . La compañía dice que está en camino de producir terneros gigantes para 2028.



“Están resolviendo problemas complejos y estamos satisfechos con el progreso hasta ahora”, dijo Jim Breyer, uno de los primeros patrocinadores de Facebook que invierte en Colossal a través de su firma Breyer Capital. "A largo plazo, habrá importantes oportunidades de ingresos en torno a la sostenibilidad, la conservación y la recuperación de la naturaleza ".

Sólo obtener una muestra de dodo fue una tarea dolorosa para Colossal.



Tom Chi de At One Ventures, miembro fundador de Google X, el laboratorio de innovación de Alphabet Inc., es el único miembro independiente de la junta directiva de tres miembros de Colossal. Ha realizado inversiones ambiciosas en otros emprendimientos difíciles como Helios Labs, que busca extraer metales y oxígeno de la superficie de la Luna y Marte.El último conocido fue asesinado a finales de 1600, después de que la gente llegara a la isla y cazara al ave como alimento, se apodera de su hábitat e introdujera cerdos y monos que comían sus huevos.

Beth Shapiro, paleogenética líder de la compañía y profesora en la Universidad de California, Santa Cruz, ha estado tratando de extraer material genético del ave muerta durante la mayor parte de su carrera. Ha raspado el interior de cráneos de dodo y sudado en plantaciones de azúcar en Mauricio. Finalmente tuvo suerte con un espécimen bien conservado en un museo danés, y Colossal ahora dice que tiene el único ADN de dodo completo de alta calidad conocido.



Resucitar al pájaro sería solo el comienzo, cualquier dodo liberado en la naturaleza necesitaría ser protegido de los depredadores que los exterminaron hace siglos. Las pequeñas islas frente a la costa de Mauricio, donde también se han reintroducido tortugas gigantes, podrían ser un buen lugar. “Una vez que tengamos dodos funcionales, tendremos que crear un hábitat que pueda sustentarlos”, concluyó Shapiro.