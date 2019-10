PayPal abandona Libra, la criptomoneda de Facebook

PayPal ha decidido abandonar la Asociación Libra cuatro meses después de su creación y antes de que la criptomoneda impulsada por Facebook vea la luz.

La compañía no ha dado razones específicas, pero explica que “continuará enfocándose en sus prioridades comerciales mientras se esfuerza por democratizar el acceso a los servicios financieros para poblaciones marginadas”, que era la misión fundacional de Libra. La Asociación Libra, por su parte, dijo a The Verge que “construir una red de pagos moderna, de baja fricción y de alta seguridad que pueda empoderar a miles de millones de personas de pocos recursos financieros es un viaje, no un destino” y que “no es un camino fácil”.

Un reportaje publicado ayer por el Financial Times adelantaba que PayPal se estaba distanciado del proyecto en medio del creciente escrutinio de los reguladores. El artículo sugiere que a los directivos de PayPal les preocupa la falta de atención que Facebook presta a las críticas sobre Libra. Otra preocupación es cómo piensa combatir el lavado de dinero con Libra, indica Gizmodo.

PayPal era uno de los principales socios financieros de la Asociación Libra, pero su marcha difícilmente frenará los planes de Facebook. Si MasterCard y Visa se acaban yendo también, como sugiere el Wall Street Journal, la cosa cambia.

La primera reunión del consejo de Libra tendrá lugar el 14 de octubre en Ginebra. La criptomoneda creada por Facebook ya estaba sometida a una gran presión por parte de los reguladores. Ahora la presión viene de dentro.