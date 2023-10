¿Para que sirve la conectividad NFC de mi celular?

CIUDAD DE MÉXICO.- Si alguna vez te has topado o has escuchado sobre la conectividad NFC de tu celular y sabes muy poco o nada sobre el tema, aquí te lo explicamos a detalle.

Near Field Comunicatión (NFC), es una tecnología que podría facilitar algunas de las actividades diarias, desde realizar pagos hasta compartir archivos.

¿Qué es NFC?

Es una tecnología que permite la conexión y comunicación entre dos dispositivos de forma inalámbrica a corta distancia.

De acuerdo con el sitio web de HUAWEI, el NFC funciona a partir de la identificación por radiofrecuencia (RFID) al acercar un chip a pocos centímetros de otro. Con ello se forma una especie de "vínculo inalámbrico" que posibilita la transferencia de datos entre dispositivos a cortas distancias.

Es probable que al conocer esta función del celular haya pasado por tu mente el Bluetooth. Para la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), esto es lo que hace diferente al NFC de aquel:

Consume menos energía

Tiene mayor conectividad

Permite la sincronización con otros dispositivos inalámbricos

No se requiere de un proceso de configuración o emparejamiento de los dispositivos

Cabe destacar que, aunque el emparejamiento no es esencial para que funcione el NFC, debes verificar que ambos dispositivos sean compatibles con esta opción, ya que no todos los son.

Para saber si tu celular cuenta con NFC, abre "Ajustes/Configuración", selecciona "WiFi y redes" y después "Otras conexiones inalámbricas". También puede aparecer en el menú desplegable de acceso rápido que aparece al deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla principal.



¿Para qué sirve?



Recientemente, el NFC se ha convertido en una opción que ha acaparado la atención de los cibernautas. Su tecnología "Contactless" o "sin contacto" ha innovado la forma en que se realizan tareas tan cotidianas, como llevar a cabo varios tipos de pago.

De acuerdo con Profeco, hay dos tipos de dispositivos NFC: activos o pasivos. Los primeros pueden enviar y recibir información, mientras que los segundos sólo la envían.

Uno de los beneficios más comunes del NFC es su uso como tarjeta para realizar pagos. Si tanto tu celular como el comercio o servicio en el que deseas hacerlo cuenta con esta opción, lo único que debes hacer es activarla y acercar tu celular a la terminal de pago. Básicamente, funciona de forma similar que una tarjeta bancaria contactless.

Con la ampliación de los métodos de pago del Metrobús de la Ciudad de México, ahora, incluso, puedes comprar y recargar tu tarjeta de Movilidad Integrada con tu celular, gracias a la tecnología NFC.

Sin embargo, eso no es lo único que puedes hacer con ella. De acuerdo con el Centro de ayuda de Dell, también puedes conectar otros dispositivos que cuenten con NFC como mouses, teclados y auriculares. O, bien, puedes compartir diferentes tipos de archivos, como fotografías, videos, documentos o URL.