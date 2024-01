OpenAI afirma que es "imposible" entrenar a la inteligencia artificial sin materiales con derechos de autor

NUEVA YORK.-La empresa OpenAI, responsable del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, ha declarado que sería "imposible" entrenar sus herramientas de inteligencia artificial sin utilizar materiales con derechos de autor. Esto surge en medio de múltiples demandas contra OpenAI por el uso de artículos, libros y obras de arte con derechos de autor para entrenar a ChatGPT, y otras compañías de inteligencia artificial enfrentan situaciones similares.

Las herramientas de inteligencia artificial generativa se entrenan con grandes cantidades de contenido de Internet, que analizan y aprenden patrones para generar nuevo contenido similar al humano.

En una respuesta presentada el mes pasado como parte de una investigación sobre modelos de lenguaje grandes (LLMs) ante la Cámara de los Lores del Reino Unido, OpenAI argumentó que, debido a que el copyright abarca virtualmente todas las formas de expresión humana, incluidos blogs, fotografías, mensajes de foros, fragmentos de código y documentos gubernamentales, sería imposible entrenar los modelos líderes de inteligencia artificial sin usar materiales con derechos de autor.

La empresa afirmó que "limitar" los datos de entrenamiento a contenido de dominio público "no proporcionaría sistemas de inteligencia artificial que satisfagan las necesidades de los ciudadanos actuales". Aunque OpenAI cree que la ley de copyright no prohíbe el entrenamiento, reconoce que se debe hacer más para respaldar y capacitar a los creadores.

¿Qué le responde OpenAI al The New York Times?

ChatGPT, lanzado en noviembre de 2022, ha impulsado el avance de las herramientas de inteligencia artificial debido a su creciente popularidad, pero también ha generado preocupaciones sobre la pérdida de empleos en diversas industrias debido a las herramientas de inteligencia artificial que producen contenido escrito y artístico, revela EuroNews.

OpenAI ha respondido a demandas recientes, como la presentada por The New York Times, argumentando que el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con material disponible en Internet es "uso justo" y que la demanda de The New York Times carece de fundamento.

La empresa también destaca acuerdos con organizaciones de noticias para licenciar contenido para el entrenamiento y subraya que la memorización y regurgitación del contenido de entrenamiento son consideradas como un "fracaso" del sistema, que debería aplicar conceptos a "nuevos problemas".