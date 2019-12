OnePlus si asistirá al CES 2020

Varios son los fabricantes que han confirmado su asistencia al CES 2020, uno de los eventos de tecnología más importantes de la industria, evento que se llevará a cabo en Las Vegas. OnePlus también dijo presente, la marca china organizará un evento especial, pero hasta el momento no sabemos de qué tratará.

Hasta el momento la única información oficial relevante es la fecha y la ciudad del evento. Podemos apreciar que el color del póster que compartió Pete Lau en su cuenta de Twitter, es de color naranja y negro.

Desafortunadamente, no hay detalles sobre qué esperar en el evento, no sabemos si será un nuevo smartphone con 5G, una edición especial de algún tope de gama del fabricante, realmente no tenemos ninguna información adicional a la fecha del evento especial.

De acuerdo con varios analistas y algunos editores de medios importantes, hay una posibilidad que en dicho evento sea presentado el OnePlus TV con disponibilidad en mercados específicos, quizás entre de lleno al mercado estadounidense y en algunos países de Latinoamérica, como México, por ejemplo.

Obviamente, todo son meras especulaciones y todos los detalles serán revelados durante el evento que se llevará a cabo del 7 al 10 de enero de 2020, en Las Vegas. Ahí, en dicho lugar, sabremos de una vez todas las sorpresas que nos tiene preparado el fabricante chino.

Con información de Pasión Móvil.