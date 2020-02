ONE Punch Man liberó 2 minutos de su próxima OVA

CIUDAD DE MÉXICO.- One Punch Man es un anime, manga y web comic ilustrado por Yusuke Murata y One, a finales de 2019 finalizo su segunda temporada al anime y se espera su tercera temporada en 2020.

Bandai Namco nos ha dejado ver en su cuenta oficial de Youtube un tráiler que muestra los dos minutos de la sexta OVA, la cual tendrá una duración de 10 minutos y llegará acompañado el Blue-ray y DVD de la segunda temporada, que será lanzado el próximo 27 de marzo.

Te recordamos que el 28 de febrero de este año es el lanzamiento oficial del videojuego ‘One Punch Man: A Hero Nobody Knows’, estará disponible para PC, PS4 y Xbox One. One Punch Man: A Hero Nobody Knows, desarrollado por Spike Chunsoft y editado por Bandai Namco para PC, PlayStation 4 y Xbox One, es un título de acción y lucha por equipos de 3 contra 3 con los principales protagonistas del manganime One Punch Man.

Sinopsis

La historia tiene lugar en una de las metrópolis de ficción de la Tierra, la ciudad Z en Japón. El mundo está lleno de extraños monstruos que misteriosamente aparecen y causan muchos desastres. Saitama, el protagonista, es un poderoso superhéroe que derrota fácilmente a los monstruos u otros villanos con un único golpe. Debido a esto Saitama ha encontrado aburrida su fuerza y siempre está tratando de encontrar rivales más poderosos que le pueden igualar.