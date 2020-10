Nueva actualización de la PS4 genera problemas a muchos usuarios

Sony liberó la actualización de sistema 8.0 para la PS4 que, entre otras cosas, incluye mejoras en los mensajes y grupos, nuevos avatares, una simplificación del control parental y más. Lamentablemente no todo funciona como se esperaba y muchos usuarios ya comenzaron a reportar fallos.

Al momento de redactar esta nota, el tweet donde se anuncia la llegada de la actualización cuenta con más de 4.000 respuestas de usuarios reportando fallos. El problema más común es que la lista de amigos no se muestra o arroja el error WS-44369-6 que indica que no fue posible cargarla.

Los usuarios tampoco pueden unirse a grupos ya que se requiere que todos los miembros en una sesión hayan actualizado a la versión 8.0 su consola. En caso de hacerlo aparecerá un error que indica que la versión del software es diferente a la del administrador del grupo o que fue creada en una PlayStation Vita.

Otros más reportan problemas de rendimiento en la interfaz de usuario, que se ha vuelto extremadamente lenta. A diferencia de otras actualizaciones estos no son casos aislados. Hasta este momento Sony no se ha pronunciado al respecto, aunque es de esperar que lo haga en cualquier momento, indica Hipertextual.

¿Qué incluye la actualización de sistema 8.0 para la PS4?

La versión 8.0 del software de sistema está disponible desde hoy para usuarios de todo el mundo. Entre las novedades se encuentra que el vínculo entre los grupos y mensajes será más estrecho y se aplicarán modificaciones en la interfaz de usuario. Los cambios se realizan de cara al lanzamiento de la PS5.

Las dos aplicaciones utilizarán ahora los mismos ‘Círculos’ de jugadores para los chats de voz y los intercambios de mensajes en grupo, en lugar de disponer de círculos diferentes en cada una. Ahora puedes iniciar un chat de grupo o enviar un mensaje a un círculo con el que has chateado previamente en PS4, así como en PS5 tras su lanzamiento.

También se han integrado nuevos avatares de juegos exclusivos como Ghost of Tsushima, God of War, The Last of Us Part II y más. La función de verificación en dos pasos incluye compatibilidad con apps de terceros en dispositivos móviles.

A partir de hoy no será posible crear eventos ni acceder a eventos existentes creados por otros usuarios. Los usuarios no podrán crear comunidades privadas, aunque eso no afectará a las ya existentes.

Por último, los controles paternos se han simplificado para que sean más fáciles de comprender por los padres. También la aplicación "Uso a distancia de PS4" elimina el "4" del nombre para añadir una conexión a la PlayStation 5 y poder gestionar tu consola desde el móvil.

Las actualizaciones de sistema suelen ser un tema complejo para Sony o Microsoft. Mientras que el primero ha reaccionado a tiempo para corregir los fallos en la PS4 en el pasado, Microsoft opta por el programa Insider donde prueba los parches con diversos grupos de usuarios hasta asegurarse que no hay problemas.