Nintendo 64, llega un control inalámbrico con nuevo diseño

A pesar de que Nintendo 64 no es ni de lejos la consola más exitosa de la Gran N, es aquella en la que vimos títulos que revolucionaron a la industria del videojuego, como Super Mario 64, GoldenEye 007 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Además del formato cartucho en una época en la que CD-ROM ya estaba predominando, el control fue otro de los aspectos que más se le atacaron a la consola, pues su forma estaba dividida en tres agarres, de manera que para usar el joystick era necesario alejar la mano del pad direccional y, si se pretendía usar éste, entonces había que retirar la mano del stick sin que hubiera posibilidad de tener los dos al alcance.

Pensando en esta decisión de diseño, la firma Hyperkin lanzó un nuevo control para Nintendo 64 que elimina la segmentación en tres agarres y que opta por la separación estándar en dos, colocando el stick y el pad direccional al alcance de la mano izquierda, como es costumbre en los mandos actuales, indica Unocero.

El nombre del control es Admiral Premium BT Controller y está hecho 100% para Nintendo 64, tanto así que incorpora los botones C que en la consola servían para mover la cámara en juegos en tercera persona o la vista del personaje en propuestas FPS.

Además de la forma en dos agarres, este mando se distingue por incorporar tecnología wireless funcional en la consola lanzada en 1996, a través de un adaptador que se coloca directamente en el puerto correspondiente.

Si aún tienes un Nintendo 64 que funcione, es probable que tus controles ya no respondan tan bien como lo recuerdas e incluso asumimos que el stick ya está dañado y flojo, producto del uso que le diste en sus años dorados a la consola.

El control de Hyperkin podría ser la solución a las ganas que tienes de repasar los títulos de Nintendo 64 desde el sistema mismo y no mediante emulaciones o remasters.

En su versión blanca lo puedes encontrar en 684 pesos mexicanos. Si te interesa, entra en esta liga.

También está disponible en versión negra, pero el costo es de 807 pesos mexicanos. Si te interesa, entra en esta liga.