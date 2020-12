Niño genera deuda de 323 mil pesos a su mamá por jugar Sonic Forces

George Johnson, un niño estadounidense de seis años generó una deuda de 16 mil dólares (323 mil 598 pesos) con la tarjeta de crédito de su madre cuando jugaba Sonic Forces.

El juego para móviles es un ‘free to play’, lo que significa que no tiene costo para descargar o usarlo, pero sí tiene contenido al que se puede acceder por medio de un pago.

La mamá de George, Jessica Johnson trabaja en bienes raíces y debido a la pandemia sus ingresos se han visto disminuidos, según reporta The New York Post.

Durante el mes de julio, su hijo realizó compras que iban de los 1.99 a los 99.99 dólares, adquirió anillos rojos y de oro para lograr avanzar en el juego. El noveno día de ese mes, mientras trabajaba desde casa, Jessica fue notificada de al menos 25 cargos a su tarjeta sin que ella pudiera encontrar el origen de los montos.

“Es como si mi hijo de 6 años estuviera tomando líneas de cocaína y haciendo éxitos cada vez más grandes”, dijo como broma la mamá ante el suceso.

Luego de ver que los pagos los cobraba Apple vía PayPal, ella imaginó que se trataba de un fraude porque era difícil rastrear el origen de los cargos, así que llamó a su banco para solicitar ayuda.

“La forma en que se agrupan los cargos hizo que fuera casi imposible (saber que) eran de un juego”, declaró.

Luego de revisar su caso directamente con Apple, se dio cuenta por el icono de Sonic, que todo había sido obra de Geroge, indica Radio Mitre.

“Me dijeron que, como no llamé dentro de los 60 días posteriores a los cargos, no pueden hacer nada, la razón por la que no llamé dentro de los 60 días es porque probablemente era un fraude, que PayPal y Apple.com son los principales cargos de fraude”.

Las empresas se deslindaron de la responsabilidad, sobre todo porque Jessica no implementó medidas de seguridad para menores de edad en torno a su cuenta y tarjeta de crédito.

“Estos juegos están diseñados para ser completamente depredadores y hacer que los niños compren cosas. ¿Qué adulto gastaría $ 100 en un cofre de monedas de oro virtuales?”, mencionó.