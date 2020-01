CIUDAD DE MÉXICO.- Niña con discapacidad juega The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Rory Steel y su hija Ava, quien se declara fan de Link y la saga The Legend of Zelda, no puede jugarlo debido a que sufre de paraplejias espásticas hereditarias, lo cual limitan su movimientos.

Para ver sonreír a su hija, Rory Steel aplicó sus conocimientos en electrónica para modificar el mando Xbox Adaptative Controller con la consola híbrida Nintendo Switch y así crear un control casero que sea accesible para que su hija pueda jugar The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

La tarea no fue fácil, pero la motivación de ver sonreír a su hija, hizo que Rory nunca se rinda y así cumplir el sueño de su hija Ava de disfrutar de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a través de unos periféricos con palancas con muchos botones, que se convertirían en el nuevo mando casero para una Nintendo Switch.