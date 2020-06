Nave espacial ‘New Horizons’ revela primeras imágenes del cielo alienígena

La nave espacial New Horizons de la NASA ha capturado imágenes de estrellas cercanas, las cuales parecen estar en posiciones distintas de donde las vemos desde la tierra, desde un punto de vista único a 4.300 millones de millas de la Tierra,

Esta es la primera vez que este tipo de "efecto de paralaje" se captura con una nave espacial. Puede imitar esto sosteniendo un dedo a un brazo de distancia de su cara y ver cómo parece saltar cuando cierra su ojo izquierdo o derecho, según un comunicado de la NASA.

"Es justo decir que New Horizons está mirando un cielo alienígena, a diferencia de lo que vemos desde la Tierra", dijo en un comunicado el científico planetario Alan Stern, investigador principal de New Horizons del Southwest Research Institute en Boulder, Colorado.

"Eso nos ha permitido hacer algo que nunca antes se había logrado: ver las estrellas más cercanas visiblemente desplazadas en el cielo desde las posiciones que las vemos en la Tierra".

New Horizons está en curso hacia el espacio interestelar, al igual que las sondas Voyager. Anteriormente voló por Plutón y sus lunas en 2015 antes de realizar un sobrevuelo del distante objeto del Cinturón de Kuiper, conocido como Arrokoth, en enero de 2019.

En abril, a una distancia de 4.300 millones de millas de la Tierra, New Horizons apuntó su cámara telescópica de largo alcance a las estrellas cercanas Proxima Centauri y Wolf 359. Todavía están a 4.2 y 7.795 años luz de nosotros, respectivamente.

Las estrellas parecían estar en diferentes lugares a través del efecto de paralaje, lo que significa que las estrellas parecían cambiar contra el fondo ya que New Horizons lo veía desde un punto de vista diferente. Los científicos usan el efecto de paralaje para medir las distancias a las estrellas.

La imagen de New Horizons de la estrella Wolf 359 está a la izquierda. Si tiene un visor estéreo, puede usarlo en esta imagen. De lo contrario, mire el centro de la imagen y deje que su enfoque cambie para ver la tercera imagen combinada.

Las estrellas, incluido nuestro sol, siempre se mueven. Pero estamos tan lejos de estas estrellas y se mueven en escalas de tiempo tan grandes que es difícil ver este movimiento.

"Ningún ojo humano puede detectar estos cambios", dijo Stern.

Sin embargo, las imágenes capturadas por New Horizons podrían compararse con las imágenes tomadas en los mismos días por telescopios terrestres, lo que hizo obvio el cambio.

Las imágenes del suelo fueron capturadas por científicos del Observatorio Las Cumbres que operan remotamente un telescopio en el Observatorio Siding Spring en Australia y astrónomos que operan un telescopio remoto en el Observatorio Mount Lemmon en Arizona.

"Las comunidades de astronomía profesionales y aficionados habían estado esperando para probar esto, y estaban muy emocionadas de hacer un poco de historia de exploración espacial", dijo Tod Lauer, miembro del equipo científico de New Horizons.

New Horizons envió las imágenes que capturó a la Tierra a través de la señal de radio. La señal viajó a la velocidad de la luz y llegó a la Tierra unas seis horas y media después.

La imagen de New Horizons de Próxima Centauri está a la izquierda. Si tiene un visor estéreo, puede usarlo en esta imagen. De lo contrario, mire el centro de la imagen y deje que su enfoque cambie para ver la tercera imagen combinada.

"La nave espacial New Horizons es realmente una misión primordial, y esta demostración de paralaje estelar no es diferente", dijo Kenneth Hansen, científico del programa New Horizons en la sede de la NASA en Washington, DC, en un comunicado. "La nave espacial New Horizons continúa alejándose de la Tierra hacia el espacio interestelar y continúa devolviendo datos nuevos y emocionantes para la ciencia planetaria".

Las imágenes fueron creadas por Lauer de New Horizons, el científico adjunto del proyecto de New Horizons John Spencer y el astrofísico, colaborador del equipo y guitarrista de Queen Brian May.

"Se podría argumentar que, en la astroestereoscopía, imágenes en 3D de objetos astronómicos, el equipo de New Horizons de la NASA ya lidera el campo, después de haber entregado imágenes estereoscópicas asombrosas tanto de Plutón como del remoto objeto del Cinturón de Kuiper Arrokoth", dijo May.

"Pero el último experimento estereoscópico de New Horizons rompe todos los récords. Estas fotografías de Próxima Centauri y Wolf 359 - estrellas que son conocidas tanto por los astrónomos aficionados como por los aficionados a la ciencia ficción - ¡emplean la mayor distancia entre puntos de vista jamás alcanzada en 180 años de estereoscopía!"