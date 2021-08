NASA explorará asteroides troyanos y enviará cápsula del tiempo

La NASA dio el anuncio de que para el próximo 16 de octubre el envío desde Florida de Lucy, la primera nave espacial que estudiará los asteroides troyanos y que además llevará consigo una cápsula del tiempo con mensajes inspiradores de pensadores y poetas laureados, incluso de los integrantes de los Beatles.



La agencia espacial estadounidense precisó en un comunicado que Lucy será enviada al espacio en un cohete Atlas V 401 de la compañía United Launch Alliance desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 41 de la Estación de la Fuerza Espacial, en Cabo Cañaveral.



Además agregó que estos asteroides son pequeños remanentes del Sistema Solar primitivo atrapados en órbitas estables, agrupados en dos "enjambres" que guían y siguen a Júpiter en su camino alrededor del Sol.

Te puede interesar: Qué revelan las imágenes más cercanas que se han logrado de Ganímedes, la luna más grande del Sistema Solar

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Se trata de la primera misión a los asteroides troyanos, en la que Lucy examinará esta enigmática población de pequeños cuerpos que orbitan alrededor del Sol más allá del cinturón de asteroides principal, atrapados por Júpiter y el Sol.



Como estos asteroides nunca antes explorados son en muchos sentidos "fósiles" de la formación y evolución de los planetas, la nave lleva el nombre del esqueleto fosilizado de un homínido temprano (antepasado prehumano) descubierto en Etiopía en 1974 y llamado "Lucy" por el equipo de paleoantropólogos que lo descubrió.



El nombre de Lucy se inspiró también en la canción de los Beatles "Lucy in the Sky with Diamonds".

Así como el fósil de Lucy proporcionó información única sobre la evolución de la humanidad, la misión que también lleva su nombre promete revolucionar el conocimiento de los orígenes planetarios y la formación del Sistema Solar, incluida la Tierra.Durante su misión principal de 12 años, Lucy explorará un número récord de asteroides, volando junto a un asteroide en el cinturón principal del Sistema Solar y siete asteroides troyanos.Además, Lucy, lo que la convierte en la primera nave espacial en hacerlo desde el Sistema Solar exterior.Después de que Lucy termine de visitar un número récord de asteroides para una sola misión en 2033, la nave espacial continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante al menos cientos de miles, si no millones de años.

Te puede interesar: La NASA busca voluntarios para "vivir" en Marte un año



Algún día en un futuro lejano los descendientes terrícolas encontrarán a Lucy flotando entre los planetas.



Es por ello que la agencia espacial estadounidense eligió poner una cápsula del tiempo a bordo de la nave espacial Lucy, esta vez no para extraterrestres como ha hecho con otras naves.



Esta contiene mensajes de miembros prominentes de la sociedad que ofrecen consejos, palabras de sabiduría y de inspiración, que no fueron revelados por la NASA.



Estos mensajes fueron solicitados a los premios Nobel de Literatura, poetas laureados de Estados Unidos y otras figuras, incluidos los miembros de los Beatles.