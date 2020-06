Motoko de Ghost in the Shell aparece en la portada de la revista Fashion

El icónico personaje de Ghost in the Shell, Motoko Kusanagi, está haciendo su debut en la portada de la revista de moda anan. Ghost in the Shell: el diseñador de personajes SAC_2045, Ilya Kuvshinov, dibujó la ilustración en la portada del número 2.208 de la revista, que saldrá a la venta el 8 de julio.

El tema tiene el tema de "Experimentar la vanguardia del entretenimiento de hoy". Contará con un mensaje de Ghost in the Shell: los directores de SAC_2045 Kenji Kamiyama y Shinji Aramaki sobre la producción del anime, así como entrevistas con la actriz de voz de Motoko Atsuko Tanaka y el músico Takanori Nishikawa ( TM Revolution ), que es un gran admirador del fantasma en el caparazón.

El tema también informará sobre el estado de la industria del entretenimiento gracias a COVID-19, con un enfoque en las innovaciones que ha impulsado el estado actual del mundo. También presentará artículos sobre las películas del director de anime Masaaki Yuasa, el juego de Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons y varios músicos que se están adaptando a las actuaciones musicales en línea.