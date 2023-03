Monjes alemanes crean la primera cerveza en polvo: ¿revolución de la industria cervecera?

ALEMANIA.- Una cervecería monástica cerca de Munich dice haber creado la primera cerveza en polvo. Simplemente se debe agregar agua y se creará una efervescencia, dejando una cabeza espumosa y un sabor completo. El resultado promete ahorros masivos en el transporte, ya que se puede enviar al 10% del peso.

Klosterbrauerei Neuzelle trabajó junto con "socios tecnológicos" y utilizó fondos de BMWi para crear su primer producto en polvo, una cerveza sin alcohol rica en dextrina que ha sido elaborada utilizando métodos convencionales, luego “procesada y finalmente convertida en una cerveza en polvo/grano que es soluble en agua”, describe el medio digital New Atlas.

Estará probando este polvo en el mercado en pequeñas cantidades hasta mediados de 2023, pero el plan es comenzar a hacer cervezas alcohólicas pronto y ampliar las cosas, siempre que la gente lo quiera. Y el equipo cree que también existe la posibilidad de deshacerse de las técnicas tradicionales de elaboración de cerveza, comprimiendo el proceso para minimizar el uso de materias primas, mano de obra y energía.

Ha llegado el momento de poner a prueba la producción y la logística de la cerveza clásica en vista de la forma en que tratamos nuestro medio ambiente", dice el principal accionista de Neuzelle, Helmut Fritsche. “Miles de millones de litros de agua se transportan a los consumidores de todo el mundo, porque la cerveza se compone de hasta un 90 % de agua. Desde el punto de vista ambiental, ya estamos ahorrando en transporte, pero aún no en el uso de recursos y los costos de producción”.

Se planea hacer los polvos cerveceros con alcohol si todo avanza bien

"Sabemos que los bebedores de pilsner clásica y todos los entusiastas de la cerveza artesanal, especialmente en Alemania, se mostrarán escépticos sobre nuestro producto al principio", agrega el director gerente Stefan Fritsche.

"No se trata sólo de lanzar un nuevo producto al mercado, sino de interrumpir el modelo de negocio de la cerveza. Por lo tanto, no vemos a nuestro grupo objetivo principal como el clásico consumidor alemán, sino como revendedores globales, que no necesariamente tienen que tener conocimientos de elaboración de cerveza, pero que pueden hacer que los gránulos sean adecuados para la aplicación del consumidor final".

De hecho, la cervecería comenzará a enfocarse en estos polvos primero en mercados remotos como Asia y África, donde los costos de transporte son más altos y, presumiblemente, el esnobismo de la cerveza es un problema menor que "en casa", es decir, Alemania.

Seguramente ya hay mucha gente levantando la mano para probar estos polvos prometedores. Si es verdad que estos polvos hacen lo que se describe en la lata y brindan "una gran experiencia de bebida" sin necesidad de cambiar el agua y las botellas, esto podría convertirse absolutamente en un avance disruptivo y revolucionario en la industria cervecera.

