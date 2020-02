Missing Link fue creada con tecnología de impresión 3D

CIUDAD DE MÉXICO.- Stratasys continúa demostrando el poder de la impresión 3D para convertir grandes ideas en innovación y éxito en diversos sectores. “Make it with Stratasys”, Hazlo con Stratasys” .

Durante tres décadas la marca ha contribuido a que diversos líderes de diferentes sectores de la industria capitalicen la manufactura aditiva, logrando procesos más eficientes, confiables y con una notable reducción de costos desde el prototipado, hasta la producción de piezas finales.

De nuevo la tecnología de impresión 3D se refleja en la gran pantalla, en la industria de la cinematografía. Stratasys y LAIKA Studios se asocian para presentar el estreno de la película animada titulada “Missing Link”

LAIKA Studios es una prestigiada productora basada en Portland Oregón, EUA que ha creado películas para Hollywood tales como “Coraline”, “ Kubo and the two strings”, “panorama” entre otras.

“Esta colaboración demuestra una vez más cómo se puede aprovechar la tecnología de la impresión 3D para tranfirmar el arte. LAIKA Studios utiliza la manufactura aditiva para dar vida a la imaginación, creando personajes impresos en 3D más realistas para sus largometrajes”; aseveró Juan Carlos Miralles, Sales Director Stratasys LATAM.

Utilizando la impresora Stratasys J750 PolyJet, LAIKA desarrolla personajes animados con colores, texturas, y expresiones de alta calidad. La empresa productora imprimió más de 300,000 piezas en una impresora Stratasys J750; que van desde expresiones faciales, hasta elementos realmente pequeños y detallados.

La impresora Stratasys J750 PolyJet tiene un diseño adecuado para los creadores de películas ya que brinda amplias soluciones de color real, full- color, tonalidades, mapeo y detallado de texturas.

“Poder tener una impresora tan precisa 3D como la Stratasys J750, que ofrece una gama tan completa de colores y materiales nos ha sido clave para que logremos una animación foto por foto”; comentó Brian McLean, Director of Rapid Prototype de LAIKA”. “La asociación de LAIKA y Stratasys se ha reforzado película tras película ya que existe in nivel de confianza que nos permite a ambas empresas a alcanzar retos de mejora continua.”

“Stratasys es la única tecnología de impresión 3D utilizada por LAIKA para la producción de “Missing Link”, así que cuando escuchen las voces de actores tan reconocidos como Hugh Jackman, Soe Saldana o Zach Galifianakis es importante considerar que la vida que le dan a los personajes es en conjunto con los vibrantes y realistas que ofrece la manufactura aditiva”