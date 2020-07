Minecraft Earth lanzará figuras para potenciar tu experiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si alguna vez te has desesperado porque tus trabajos de fundición en Minecraft Earth tardaban mucho en completarse; si has perdido todos tus items en tu hotbar (o barra activa) porque te han matado; o si has querido tener un poco más de vida para aguantar los enfrentamientos "un poquito más" ahora lo podrás hacer gracias a las figuras miniaturas recién lanzadas: los Minecraft Earth Boost Mini.

Minecraft Earth es una aplicación móvil que te permite tener el universo de bloques - y lleno de pixeles - de Minecraft en tu teléfono inteligente. Pero, gracias a que integra realidad aumentada, tú podrás estar dentro del cuadrado universo.

Con estas figuras miniatura podrás desbloquear diferentes potenciadores dentro de Minecraft Earth. En Techbit pudimos jugar con tres de ellas, aquí te contamos cómo nos fuehttps://t.co/08NxzrLyMg pic.twitter.com/sljaIGWbDf — Tech Bit (@TechBitMx) July 11, 2020

Recientemente, Mojang, la desarrolladora del juego, y Mattel se aliaron para crear unas figuras miniaturas del juego que no sólo sirven para ampliar tu colección de juguetes, sino también te darán diferentes beneficios dentro del videojuego. Para utilizar estas figuras diseñadas exclusivamente para Minecraft Earth, es necesario tener la aplicación del juego descargada en un móvil compatible con NFC. Cada una de ellas te dará un boost distinto.

Activarlas es sencillo. Sólo debes abrir el menú de potenciadores (tiene forma de relámpago), activar la opción de NFC en el móvil y acercar la figura al mismo. Inmediatamente, el juego indicará qué beneficio ha sido activado. Las tres figuras que probamos en Techbit fueron: Undying Evoker, Snacking Rabbit y Smelting Blaze.

Como en el juego regular de Minecraft, en la versión Earth debes recolectar bloques de materiales para construcción, derrotar criaturas, cavar para encontrar minerales y fabricar o fundir objetos varios. Asimismo, cuenta con la opción de "Aventura". En este modo de juego de realidad aumentada debes completar distintos tipos de misiones donde te enfrentarás con criaturas hostiles y otros retos.

En ese modo de juego, si mueres, perderás todos los objetos que tengas en la hotbar al momento de morir. Por eso, el Undying Evoker es un potenciador muy útil cuando "andes de aventura". Esta figura activará la opción de que, aunque mueras, tu barra activa se mantendrá intacta: no perderás ninguno de los items que tengas ahí en ese momento.

El Snacking Rabbit podría ser un buen complemento al activar el modo aventura. Esta figura aumentará temporalmente tus puntos máximo de vida: podrías aguantar un poco más un combate contra algún mob hostil. Lo que se puede traducir en recompensas como puntos de experiencia u otros objetos del inventario.

El modo Aventura tiene una duración de 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, se desactivará ese pedazo de mundo y regresarás al mapa normal. Dentro de las aventuras, podrás cavar y recolectar todos los bloques o minerales que encuentres a tu paso, además de derrotar a las criaturas. Al regresar al mapa normal, podrás fundir esos materiales o construir con ellos.

Los tiempos de espera de los hornos de fundición es variable: van de algunos segundos hasta minutos enteros. La figura del Smelting Blaze te ayudará en ese sentido pues reduce los tiempos de fundición. Por lo tanto, tu única preocupación será continuar tus creaciones en las placas de construcción (que también podrás ver y disfrutar en realidad aumentada).

Un aspecto importante a recalcar es que estos potenciadores tienen una vida corta. Es decir, duran únicamente unos cuantos minutos y tienen un periodo de enfriamiento de 18 horas. Por lo tanto, deberás decidir sabiamente en qué momento utilizarlos para poder sacarles el mayor provecho posible.

Otra aplicación, parte del universo de este juego, es el Minecraft Comic Maker. Esta aplicación es lo que su nombre dice: un creador de tiras cómicas. Si te gusta contar historias, y quieres tener a tus personajes de Minecraft favoritos como protagonistas, ahora lo podrás hacer.

La aplicación es gratuita y la podrás complementar con una serie de figuras de acción a las que podrás fotografiar para narrar sus aventuras. Posteriormente, dentro de la aplicación, podrás hacer un video con las viñetas y fotos que has creado previamente.

Para utilizar las figuras para el Comic Maker no es necesario tener un móvil compatible con NFC pues el escaneo se hace mediante código QR; cada juguete trae consigo un código que desbloqueará elementos en la aplicación. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, efectos de sonido para que le des un "toque extra" a tus historias.