Microsoft anuncia FPS Boost, una nueva opción que mejorará el rendimiento de tus juegos

Microsoft prepara una nueva característica para sus consolas Xbox Series X y Series S que mejorará el rendimiento de los juegos. Conocida como FPS Boost, esta opción puede aumentar el conteo de cuadros por segundo de varios títulos, lo que se traduce en una jugabilidad más fluida.

FPS Boost debutará en cuatro juegos que originalmente se ejecutan a 30 cuadros por segundo en Xbox One, logrando así duplicar el rendimiento en las consolas de nueva generación. Los juegos son Far Cry 4, Sniper Elite 4, Watch Dogs 2 y UFC 4, a los que se suma New Super Lucky's Tale que alcanza los 120 cuadros por segundo en Xbox Series X y Series S.

De acuerdo con Eurogamer, FPS Boost no modifica el código original del juego, sino que se ejecuta a nivel Direct3D. La forma como lo consiguió Microsoft es interesante y consiste en truquear el envío de datos D3D a una velocidad mayor de lo que originalmente ocurre con la versión original. El juego "cree" que se está ejecutando a la velocidad inicial, por lo que si estaba limitado a 30 fps, ahora puede hacerlo al doble.

FPS Boost duplicará el rendimiento en juegos de Xbox One y retrocompatibles

Es importante mencionar que los juegos mantienen la resolución original de la versión de consola. Watch Dogs 2 y UFC 4 se ejecuta a 900p, mientras que Sniper Elite 4 lo hace a 1080p. Far Cry 4 aprovecha la mejora de Xbox One X y corre a 1440 x 1080p a 60 fps. El caso de Super Lucky's Tale es distinto, ya que en Series X se ejecuta a 4K, mientras que en Series S a 1080p, ambos a 120 fps.

El ajuste no solo aplica a juegos de Xbox One, sino también podría usarse en retrocompatibles de Xbox 360 o Xbox. Aunque Microsoft ya había mejorado la resolución en algunos juegos optimizados para Xbox One X, FPS Boost es un nuevo paso que garantiza que los clásicos de esta consola se vean y se jueguen mejor que hace 10 o 20 años, indica Hipertextual.

FPS Boost suena a una gran opción puesto que no todos los estudios tienen los recursos o el interés de mejorar juegos de antaño. Honestamente no vemos a EA, Ubisoft o Activision regresando a modificar el código fuente de un título lanzado para Xbox 360. En algunos casos, el código no está disponible o requiere un esfuerzo mayor.

Microsoft debutará FPS Boost con la nueva actualización de primavera y será completamente opcional. En la sección de "Administrar Juego" encontrarás un botón de opciones de compatibilidad para activar esta característica y el Auto HDR. En caso de activarlo, al presionar el botón de Home se mostrará un icono que indicará que estás ejecutando un título con FPS Boost.

La tecnológica anunció que gran parte de los títulos compatibles con FPS Boost estarán disponibles en Xbox Game Pass.