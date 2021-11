Meta confirma caída de Facebook, Messenger e Instagram

Durante la tarde de este miércoles, cientos de usuarios reportaron fallas en los servicios de Facebook, Instagram y Messenger, las cuales han sido confirmadas por Meta, la empresa matriz de estas plataformas.

Los problemas comenzaron a presentarse en diversos mercados alrededor del mundo, impidiendo a los usuarios de estos servicios acceder a los sitios web y aplicaciones de estas redes sociales así como recibir y enviar mensajes.

Como es habitual en estos casos, los primeros reportes sobre los problemas de operación de Facebook y compañía llegaron de la mano de los mismos usuarios, quienes usaron espacios como Twitter para expresar su molestia, indica Unocero.

Lo cierto es que ahora existe una postura oficial por parte de Meta así como de algunas de las plataformas afectadas, en donde la falla se ha confirmado.

Lo dicho por Meta (Facebook) e Instagram

En una declaración entregada a Gizmodo, un vocero de Meta aseguró:

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a Messenger, Workplace Chat e Instagram DM. Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente ”

Un mensaje similar se lee desde la cuenta de Instagram en Twitter en el cual la red social de los filtros confirmó las fallas en su sistema, particularmente en su función de mensajes directos.

Pérdidas millonarias

Como se puede apreciar, no se han dado detalles sobre las posibles cusas de las fallas ni tampoco los alcances de las mismas.

No obstante, no podemos perder de vista que este tipo de interrupciones en el servicio se traduce en pérdidas millonarias no solo para Meta y sus plataformas insignia Facebook e Instagram. Jugadores como los anunciantes y creadores de contenido también pierde.

En este punto, vale la pena recordar que durante la falla que los servicios de Meta presentaron hace algunos meses, estimaciones de NetBlocks, revelaron que la compañía de Mark Zuckerberg perdió aproximadamente 265 millones de pesos por este apagón, el cual afectó a un total de 80 millones de personas tan solo en México.

A nivel mundial el impacto fue aún mayor para la empresa entonces llamada Facebook, pues las acciones de la empresa bajaron en un 4.89 por ciento, lo que se estima en una pérdida de más de 968,000 millones de dólares.