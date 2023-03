Más del 60 % de la población mundial utilizará billeteras digitales en 2026 según expertos

Una billetera digital (también conocida como billetera electrónica) es una aplicación de transacciones financieras que se ejecuta en dispositivos móviles. Funciona almacenando de forma segura la información de pago y las contraseñas de una persona, permitiéndole pagar con su dispositivo al hacer compras, sin necesidad de llevar tarjetas o dinero en efectivo. Además de ofrecer un servicio cómodo para muchos, también permiten a las personas que viven en zonas del mundo con carencias financieras acceder a servicios financieros a los que antes no tenían acceso.



Se prevé que el número de personas que utilicen billeteras digitales alcance los 5200 millones en todo el mundo en 2026, frente a los 3400 millones registrados este año, lo que representa un fuerte crecimiento de más del 53 %. Las transacciones con billeteras digitales más utilizadas en 2026 serán los pagos con códigos QR, según estudios, y se prevén 380,000 millones de transacciones en todo el mundo para ese año.



Se espera que este crecimiento se produzca en los países en desarrollo que utilizan mucho dinero en efectivo, gracias a las “super apps”, que combinan múltiples servicios y ofrecen la posibilidad de realizar pagos digitales, incluida la gestión de patrimonios y el comercio electrónico. Se prevé que Filipinas, Tailandia y Vietnam, países del sudeste asiático, experimenten el crecimiento más rápido, y que para 2026 el 75 % de la población de estos países utilice billeteras digitales.



En las últimas décadas, han irrumpido en nuestras vidas muchos aspectos del mundo tecnológico. La industria del juego, que se ha disparado desde el lanzamiento de casinos en línea como Mundo Casino, y la industria global del comercio electrónico, que pronostico ventas por más de 5 billones de dólares a finales de 2022, son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología está dejando su huella en el mundo.



El aumento del acceso a los servicios de comercio móvil y en línea impulsa el uso de las billeteras digitales, por lo que no es de extrañar que estén en auge. De hecho, según estudios, el valor de los pagos con billetera digital superará los 12 billones de dólares en 2026, con PayPal como principal proveedor de billeteras digitales, seguido de Alipay, WeChat Pay, Apple Pay y Google Pay.



El acceso a los servicios de comercio en línea y móvil y a las “super apps” han marcado el sector de las billeteras digitales, y esta tecnología recibió un impulso inesperado en su demanda durante la pandemia del virus COVID-19. Ante las estrictas restricciones impuestas por gobiernos de todo el mundo para evitar el contacto físico, los consumidores se vieron obligados a recurrir a servicios digitales y pagos sin contacto, y podemos decir con certeza que los pagos móviles representan ahora la “nueva normalidad” tanto como el trabajo desde casa.



Aunque el panorama parezca prometedor para las billeteras digitales, los expertos han advertido a los vendedores de que deben seguir innovando para mantener su competitividad al entrar en nuevos mercados geográficos, como los del sudeste asiático. Para impulsar el uso, se ha recomendado a los proveedores de pagos QR que integren funciones de fidelización y marketing personalizado como forma de incentivar la aceptación por parte de los comercios.



Asimismo, se ha recomendado a los proveedores que encuentren formas inteligentes de diferenciarse. Las sugerencias incluyen la integración del aprendizaje automático para proporcionar información sobre el gasto de los consumidores, así como la introducción de nuevos servicios, como la gestión de patrimonios, para añadir valor a su producto.



No cabe duda de que el uso de billeteras digitales tiene algunas ventajas claras para los consumidores; sin embargo, los riesgos de seguridad podrían convertirse en un problema, especialmente si se utiliza una billetera digital de un proveedor que no ha sido verificado o no tiene una reputación establecida, o si el dispositivo es robado y alguien accede a las finanzas.



Con todo lo anterior, será interesante ver la evolución de las billeteras digitales en los próximos años.