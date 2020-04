Luchadores DLC de Street Fighter V están disponibles por tiempo limitado

La empresa Capcom anuncio una nueva promoción para Street Fighter V donde se podrá jugar con los seis personajes de la cuarta temporada del juego de manera gratuita.



Esta es la temporada más reciente así que muchos jugadores quizá aún no han podido comprarlos con dinero real o virtual por lo que esta sería la primera oportunidad que tienen, publica playerone.

La promoción se extenderá hasta el 6 de mayo, así que tendrás casi dos semanas para jugar con Seth, Gill, Kage, Honda, Poison y Lucia. No es para nada un mal elenco si tomamos en cuenta que todos la mayoría de ellos han estado en entregas anteriores por lo que son personajes más o menos populares, con algunos como Honda o Poison que existen desde finales de los 80.

También son buenas noticias para los que no quieran gastar dinero real ya que podrán probar estos personajes antes de comprarlos y ver si realmente les agradan como para tenerlos en su elenco. Los seis también se pueden usar en el modo supervivencia que te premia con dinero virtual al completarse con personajes nuevos. Luego puedes usar esos premios para comprar al menos a uno de ellos.

Si, por el contrario, no quieres jugar demasiado para conseguirlos, puedes comprar la Championship Edition del juego que incluye a todos los luchadores del título base más los 24 que han llegado mediante DLC. Esto por su puesto incluye a los últimos seis que ya les mencionamos.

Quizá ahora sea el mejor momento para conseguir esta edición ya que Capcom anunció que no habría una quinta temporada, esto no implica que no habrá más DLCs, pero es probable que ya se estén centrando en la siguiente entrega. Así que jugar este SFV: Championship Edition te asegura de tener acceso a toda la experiencia sin tener que pagar demasiado.