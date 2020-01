Los sucesos que han cambiado a la Tierra

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre sus últimas declaraciones, la doctora honoris causa, Julia Carabias Lillo, alertó en el ciclo "Cambio climático, desarrollo sustentable y biodiversidad" de la posibilidad de encontrarnos ante la sexta ola global de extinciones masivas a causa de la explotación del funcionamiento natural del planeta.

A lo largo de la historia de la humanidad se han suscitado diversas extinciones, todas ellas, por distintos factores como el cambio climático. En la actualidad, las extinciones de la flora y fauna se deben, mayormente, al impacto intrínseco de las actividades sociales en el capital natural de los ecosistemas.

Carabias Lillo detalló que una de las causas del deterioro de la biodiversidad se debe a que entre el 30 y 50% de la tierra del planeta es explotada, lo que ha disminuido el área de distribución de especies, como registra "Biodiversidad mexicana", dicha pérdida pone en riesgo de extinción a poblaciones pequeñas, pues son más susceptibles a desaparecer.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el significado de la palabra extinción: "es la desaparición total de una especie en el planeta".

Una extinción masiva conlleva la desaparición incuantificable de una especie, han ocurrido cinco episodios de esta clase, también conocidas como Evento a Nivel de Extinción (ENE), las cuales, se conocen por la interpretación de estudios en registros fósiles.

1. Primera extinción

La primera gran extinción data de 444 millones años atrás, en el periodo Ordovícico, donde ocurrieron las primeras manifestaciones: un cambio drástico en el descenso del nivel del mar. Las afectaciones cayeron sobre seres marinos, y únicos habitantes del planeta.

500 mil años después, en el período Silúrico, la debacle vino con la precipitación en el crecimiento del nivel de mar. Las causas se le atribuyen a la disminución de oxígeno y a la explosión de una supernova.

2. La Era de los Peces

Aconteció aproximadamente hace 360 millones años, tuvo una duración de tres millones de años y se caracterizó por la pérdida de 82% de las especies. Considerada la Edad de los Peces, puesto que tuvo mayor impacto en mares y océanos, las causas son atribuidas al cambio climático y el impacto de meteoritos. Contó con la desaparición de corales, graptolitos y los tentaculites.

3. El caos de un volcán

Ocurrió hace 251 millones de años, conocida también como "La Gran Mortandad" ya que ha sido considerada como la mayor de las catástrofes en la historia de la tierra, pues casi acaba con ella, al desaparecer 90% de distintas especies, como plantas, insectos, invertebrados, reptiles y anfibios.

Un estudio publicado en "Nature Geoscience" atribuye las causas del siniestro a una explosión volcánica en las Trampas Siberianas de Rusia.

4. El Jurásico

La era en que reinaron los dinosaurios, fechada hace 210 millones de años. Afectó a la vida en la superficie y en la parte oceánica de la Tierra, donde se extinguieron un aproximado del 20% de grupos marinos y aparecieron las primeras clases de dinosaurios, los cuales, se extendieron durante los inicios de esta era y se desarrolló una gran variedad de ellos, mismos que habitaron por un lapso de 165 millones años.

5. El asteroide

La más reciente de ellas, se sitúa hace 65 millones de años, puso fin a la presencia de dinosaurios, así como la pérdida del 50 % de los géneros biológicos, entre los que se encuentran los reptiles nadadores, mosasaurios, rudistas, plesiosauros, ammnoideas, entre otros.

En esta extinción sobrevivieron plantas, insectos, ranas, tortugas, lagartos, serpientes y cocodrilos e invertebrados marinos. Las temperaturas globales eran más cálidas y el nivel del mar unos 300 metros más elevado, lo que provocó que los océanos inundaron hasta el 40% de los continentes.

Nuevas investigaciones muestran que el impacto de un asteroide coincidió con la extinción de los dinosaurios, a través del análisis de los océanos y latitudes a partir de sedimentos y fósiles marinos como dientes de pez y conchas, tal y como puede consultarse en una publicación de "Sinc".

En una de las publicaciones de la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences" se explica que la sexta extinción masiva será "más severa de lo que se percibe", una clase de "aniquilación biológica", la cual, según fórmulas matemáticas, podría producirse en el año 2100.