Los personajes de Street Fighter no llegaron a Mortal Kombat 11 por esta razón

Los fanáticos de los personajes de Street Fighter se quedaron con las ganas de ver a dos de sus personajes principales: Ryu y Ken en la nueva versión del videojuego Mortal Kombat 11.

Así lo dio a conocer, en conversación con Eurogamer, el productor de la franquicia de videojuegos Street Fighter, Yoshinori Ono, y en donde reveló cuáles eran sus intenciones con sus personajes en Mortal Kombat.

Ono aseguró que solicitó a Capcom la inclusión de uno de los dos personajes de Street Fighter (Ryu y Ken) en Mortal Kombat 11 y la propuesta fue rápidamente rechazada por la directiva, indica Fayer Wayer.

Ken y Ryu no encajaban

“Es verdad que la propuesta de que un personaje de Street Fighter apareciese en Mortal Kombat fue rechazada por Capcom. ¡No fui yo personalmente! Hubo mucha gente en la compañía que sintió que eso no encajaba bien con los personajes de Mortal Kombat”, explicó Yoshinori Ono.

“Yo mismo conocí a Ed Boom (co-creador de Mortal Kombat) en una feria de videojuegos de Brasil y hable con él personalmente de la posibilidad… ¡pero yo no tomé la decisión! Sencillamente no funcionó, pero a Capcom le interesan ese tipo de cosas. Si podemos hacer algo así con lo que nos sintamos cómodos nos ponemos en marcha rápidamente para hacerlo realidad”, concluía Ono sobre el tema.

El productor de Street Fighter en todo caso recalcó que, pese a problema de licencia, en la compañía no desechan cualquier solicitud, ya que en el pasado sí han hecho crossovers, como fueron los casos de Marvel vs. Capcom y Tasunoko vs. Capcom. O, más aún, la aparición de Ryu en Smash Bros.

¿Cuál juego es mejor?

Sobre cuál de los dos es mejor: Street Fighter o Motal Kombat, Ono fue tajante en su respuesta.

“Mortal Kombat 11 es genial, pero Street Fighter tiene una historia y un legado mayor. Hemos construido más de 30 años de historia con la saga y no creo que haya que pararse cada vez que hay un éxito en el género para preguntarse cómo podemos acercarnos a él. (Que hemos perdido el primer puesto) es algo que me dicen cada pocos años y si hiciéramos caso cambiaríamos de rumbo cada dos por tres. Nosotros solo tenemos ojos para el futuro de nuestra franquicia”, dijo en la entrevista.