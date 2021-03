Los juegos gratis que llegan a PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X

Nuevo mes, nuevo catálogo de juegos gratis para los suscriptores de PS Plus y Xbox Live with Gold. En abril la joya de la corona la tiene PlayStation, con la llegada de Days Gone y un juego completamente nuevo al catálogo de PS5.

PlayStation Plus

Los usuarios de PlayStation 4 recibirán el exitoso Days Gone de los estudios de Bend y Sony Interactive Entertainment, un juego que debutó en abril de 2019 y próximamente también llegará a PC. Además, también llegará a PS Plus Zombie Army 4: Dead War, y ambos títulos estarán disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad.

Sin embargo, en el caso de PlayStation 5 llegará Oddworld: Soulstorm, un juego completamente nuevo, que debuta mediante PS Plus.

PlayStation 5

Oddworld: Soulstorm

PlayStation 4

Days Gone

Zombie Army 4: Dead War

Xbox Live with Gold

En el caso de los usuarios de Xbox One y Xbox Series S/X, el catálogo de los juegos gratis con Xbox Live with Gold vuelve a ser un poco flojo, aunque con un par de títulos interesantes, como es el caso de Vikings: Wolves of Midgard, indica Gizmodo.

Xbox Series X/S y Xbox One

Vikings: Wolves of Midgard (disponible entre el 1 y 30 de abril)

Truck Racing Championship (disponible entre el 16 de abril y el 15 de mayo)

Xbox 360 (compatibles con nuevas consolas)

Dark Void (disponible entre el 1 y 15 de abril)

Hard Corps: Uprising (disponible entre el 16 y 30 de abril)

En el caso de PS Plus, los juegos solo se mantienen disponibles para los usuarios mientras estén suscritos al servicio; los juegos de PS4 también están disponibles en PS5 mediante retrocompatibilidad. Del mismo modo, los juegos de Xbox 360 también se pueden jugar en Xbox One y Xbox Series X/S mediante retrocompatibilidad.