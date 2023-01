Los colores que nunca podremos ver en el arcoíris

Como sabemos hay siete colores en el arcoíris: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta, lo cual no es estrictamente cierto.

Los arcoíris son una mezcla de diversos colores que muchas veces no alcanzamos a distinguir. Por ejemplo, el marrón es una mezcla de rojo y verde, pero las bandas roja y verde del arcoíris no están juntas, así que no vemos que se mezclen para formar el marrón.

Otro ejemplo de los colores son el negro y blanco. El primero es la ausencia de luz, por lo tanto, es también la ausencia de color.

Por su cuenta, el blanco es la mezcla de todos los colores. Cuando las gotas de lluvia refractan la luz, separan la luz blanca del espectro visible, por lo que deja de ser blanca. El gris es una mezcla de blanco y negro, y como nunca podemos ver blanco y negro en un arcoíris, entonces el gris también es uno de los colores ausentes de este fenómeno.

Con información de Muy Interesante.