Los celulares más vendidos de la semana en Amazon

Amazon transformó la forma en como las personas comprar sus productos por Internet, gracias a las facilidades que le brinda al usuario dentro de su sitio web.

Una de esas funciones que tiene mucha utilidad es del ranking con los productos más vendidos de cada semana.

Esas listas orientan a la persona que buscan un artículo dentro la plataforma.

Celulares más vendidos

En el caso de los teléfonos celulares, existe una categoría que es la más visitada por la mayoría de los usuarios y es la de los dispositivos desbloqueados que sirven en cualquier país, indica Fayer Wayer.

A continuación el ranking de los smartphone desbloqueados más vendidos en Amazon.

20. Samsung Galaxy A30S GSM, 64 GB, Negro US$214.87 – US$248.00

19. Samsung Galaxy Note 9 (Renovado), AT&T, plateado US$350.00 – US$735.00

18. Motorola Moto Factory Smartphone desbloqueado, 32 GB US$132.99 – US$259.99

17. Moto G7 US$129.99 – US$299.99

16. Samsung Galaxy, S10 Lite, Negro US$449.99

15. Apple iPhone XS Max (renovado), AT&T / T-Mobile, Dorado US$549.00 – US$999.77

14. Samsung Galaxy, S10+, 1TB, Negro US$649.97 – US$1,799.99

13. Apple iPhone 7 Plus, AT&T, 32GB – Negro (Renovado) US$271.85 – US$514.46

12. Samsung Galaxy A51 GSM desbloqueado. 128 GB Prisma Crush Negro US$269.99 – US$399.99

11. Samsung Galaxy S9 (Renovado), AT&T, Azul coral US$273.24 – US$999.77

10. Moto E6 – Versión global, 2019 – Moto E6, negro E6 US$149.99 – US$399.99

9. Apple iPhone X, GSM desbloqueado AT&T Plateado US$449.00 – US$755.38

8. Apple iPhone 11 (renovado) Negro US$639.98 – US$999.77

7. BLU Studio Mega 2019-6.0″ 32GB+2GB Ram- Black US$59.99 – US$87.05

6. Apple iPhone 6S, AT&T / T Mobile, 16GB, Dorado US$129.00 – US$299.77

5. Moto G Power Made for US by Motorola | 4/64GB | 16MP Camera | 2020 | Black US$249.99 – US$299.99

4. Samsung Galaxy A10e 32GB A102U GSM/CDMA Unlocked Phone – Black US$179.99 – US$399.99

3. Samsung Galaxy A20s A207/DS, 32GB/3GB RAM US$156.27 – US$199.99

2. Apple iPhone 8, AT&T, Dorado US$229.99 – US$599.77

1. Google – Pixel 3a with 64GB Memory Cell Phone (Unlocked) – Clearly White US$279.00 – US$499.00