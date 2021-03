Llevaría Apple por primera vez las pantallas OLED al iPad y MacBook en 2022

Apple podría lanzar nuevos modelos de iPads y MacBooks con pantallas OLED durante 2022. Se trata de una tecnología que otorga mayor brillo y mejor contraste con negros más profundos. Actualmente se encuentra presente en el iPhone y el Apple Watch.

Los rumores sobre la llegada de las pantallas OLED a nuevos dispositivos de Apple han sido replicados por MacRumors, que ha tenido acceso a un informe preliminar del medio taiwanés DigiTimes, con datos revelados por personas familiarizadas con las cadena de producción asiática.

Apple apuesta progresivamente por la tecnología OLED

Hace tiempo que Apple comenzó a implementar la tecnología OLED en sus dispositivos. Primero lo hizo con el Apple Watch, en 2015, luego con el iPhone, en 2017. Sin embargo, su línea de ordenadores y el iPad aún sigue usando LCD.

En noviembre del año pasado, el sitio The Elec indicó que estaba en los planes de Apple lanzar un iPad Pro con OLED en la segunda mitad de 2021. Por si eso fuera poco, el medio coreano sostuvo ese rumor al agregar que tanto Samsung como LG suministrarían las pantallas. No obstante, un informe de Barclays afirmó que el iPad con OLED no iba a estar listo para este año,i ndica Hipertextual.

Los paneles OLED aportan muchos más beneficios que los LCD. Consumen menos energía, alcanzan altos niveles de contraste y son capaces de mostrar negros más profundos. Además, no requieren fuentes de iluminación externa, ya que los componentes de la pantalla pueden iluminarse directamente con la corriente eléctrica.

Y claro, todo esto se ve reflejado en el precio. Este puede ser uno de los motivos por los que Apple ha retrasado su expansión. Los paneles OLED son más caros que los LCD. A modo de ejemplo, basta con ver el salto en el precio que hay entre televisores con una y otra tecnología.

Lo más curioso de estos rumores es que llegan detrás de los que afirman que Apple incorporaría modelos de iPad y MacBook con pantallas mini-LED este mismo año. Por el momento solo resta esperar para saber si la compañía de Cupertino haría dos cambios de tecnologías en tan poco tiempo o si usaría una tecnología híbrida.