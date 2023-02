Llega a México molécula para tratamiento contra cáncer de pulmón

La compañía biotecnológica Amgen reveló que el lanzamiento en México de la molécula Sotorasib, el primer inhibidor de la proteína KRASG12C autorizado en el país, para el tratamiento del cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP).



Esta molécula, dijo la compañía, ha tenido resultados alentadores y está creada para tratar a adultos con CPCNP metastásico y que hayan recibido un tratamiento anteriormente, indica EFE.



“Estamos muy orgullosos de hacer este anuncio, pues en Amgen dedicamos nuestros días a cambiar la historia de las enfermedades graves y encontrar distintas alternativas para su tratamiento, como es el caso de esta mutación que por cuatro décadas se había considerado como un blanco intratable”, dijo en una conferencia de prensa el doctor Max Saráchaga, director médico de Amgen México.



El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En 2020 se reportaron más de 1,7 millones de muertes y, durante el mismo año, generó el fallecimiento de más de 7 mil personas en México, por lo que es la quinta neoplasia más mortal en el país.



Además, el CPCNP es el más frecuente: representa del 85 % al 90 % de los casos. Por lo general esta neoplasia no da signos ni síntomas en los estadíos más tempranos, sino que se presentan solo cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada.



Los síntomas pueden incluir una tos que no se va, tos con sangre, falta de aire, dolor en el pecho, ronquera, pérdida de peso, dolor en huesos y dolor de cabeza.

El CPCNP está altamente relacionado con el tabaquismo, pero también existen otros factores de riesgo, como la manipulación del arsénico, exposición al gas radón, aspiración de asbesto, la exposición prolongada a ambientes de contaminación atmosférica elevada y al humo de leña.Por lo anterior, el diagnóstico oportuno es muy importe, añadió Amgen.En el CPCNP hay expresión de diversos biomarcadores, pero uno de los más frecuentes es una mutación de la familia de genes RAS, que son los oncogenes mutados más frecuentes en cánceres humanos en especial el denominado KRAS G12C que se encuentra presente en el 13 % de los CPCNP.Si la persona presenta expresión de este gen en su prueba de biomarcadores, que se hace después del diagnóstico, es posible que sea tratado bajo un esquema de medicina de precisión, agrega EFE.Amgen."Se ha demostrado que la administración de Sotorasib ha permitido una supervivencia libre de progresión (SLP; criterio de valoración primario) al año del 25 % en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas con mutación KRAS G12C, en comparación con el 10 % en pacientes con quimioterapia intravenosa", dijo la empresa.En 2022, Sotorasib recibió el premio internacional Prix Galien de Investigación en Tecnología Farmacéutica y Médica por parte de The Galien Foundation al Mejor Agente Terapéutico 2022.