Legendary Pictures se encuentra trabajando en dos películas en live-action basadas en los videojuegos The Sims y SimCity

El éxito de los videojuegos ha tratado de llegar al cine y aunque las adaptaciones no siempre han logrado ser un éxito, el cine no se rinde y ahora se ha anunciado en The GGW la adaptación de dos videojuegos: SimCity y The Sims al cine.

El estudio encargado del proyecto será Legendary Entertainment, quien cuenta con la trayectoria de Detective Pikachu, siendo un éxito total para los fanáticos de la franquicia de Pokémon y para los no conocedores. También ha trabajado en Godzilla: King of the Monsters, que no esta basada en un videojuego pero resulto ser una grandiosa entrega de la franquicia del kaiju más popular.

Por ahora, se ha confirmado que dos veteranos productores de Legendary están trabajando en estas adaptaciones, Ali Mendes y John Silk, quienes ahora se encuentran buscando director y también al elenco encargado de interpretar a todos los personajes.

La historia de SimCity se centra en dos grandes desastres y será escrita por Mike Rosilio, pero sin entrar a ser una película demasiado seria como las películas que ha escrito anteriormente, sino que buscará ser un tono más fresco y relajado a través de la comedia.

La única información que se tiene es que los personajes están descritos como un padre, una madre, un hijo y un villano. No hay mucho que decir, pero están avanzando.

The Sims basará sus personajes con roles duales. Su protagonista será una chica llamada Katie junto a su amigo nerd llamado Cliff. No hay muchos más detalles, solo otros personajes secundarios.

La franquicia The Sims son mayormente de simulación social donde puedes crear un personaje y las personas que le rodean, para satisfacer sus necesidades, alcanzar metas y aspiraciones. En cambio, SimCity está enfocado en la construcción de ciudades, crear una y convertirla en la mejor.