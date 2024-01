Lanzamiento del Apple Vision Pro incluirá una selección de 150 películas en 3D, películas y series inmersivas, con la inclusión de servicios como Disney+, Max y más

Apple ha detallado diversas experiencias de entretenimiento que estarán disponibles en el lanzamiento de su dispositivo de realidad mixta, Apple Vision Pro, que saldrá a la venta el 2 de febrero. En el momento de su lanzamiento, el visor contará con 150 películas en 3D, películas y series inmersivas, una función de Modo Viaje, servicios de transmisión como Disney+ y Amazon Prime Video, entre otros.

El Vision Pro permitirá a los usuarios descargar y transmitir contenido desde Disney+, ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI. Los usuarios también podrán ver videos en línea y en streaming a través de Safari y otros navegadores.

Los usuarios podrán disfrutar de películas como "Avatar: El Camino del Agua", "Dune", "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "The Super Mario Bros." en 3D. Podrán acceder a versiones en 3D de películas elegibles en la aplicación Apple TV, y aquellos que posean o compren películas con una edición en 3D podrán acceder a esa versión en el Apple Vision Pro sin costo adicional. Apple afirma que varias aplicaciones de transmisión, incluyendo Disney+, ofrecerán versiones en 3D de sus nuevas y populares películas en Vision Pro. Más títulos, incluyendo aquellos disponibles exclusivamente para suscriptores de Disney+, se anunciarán en una fecha posterior.

El visor también incluirá Apple Immersive Video, un nuevo formato de entretenimiento que presenta grabaciones en 3D de 180 grados y 8K capturadas con Audio Espacial. Apple pondrá a disposición una selección curada de películas y series inmersivas en el Vision Pro desde el lanzamiento. Estas incluirán "Adventure", que sigue a atletas pioneros enfrentando desafíos, y "Wild Life", que acerca a los espectadores a criaturas únicas. La colección también incluirá "Prehistoric Planet Immersive" y "Alicia Keys: Sala de Ensayo". El visor cuenta con pantallas micro-OLED de ultra alta resolución con un total de 23 millones de píxeles, amplio espectro de colores, alto rango dinámico y Dolby Vision. El Vision Pro ofrece dos horas de uso general y hasta 2.5 horas para reproducción de video. Para un uso durante todo el día, la batería externa del visor debe estar conectada a la corriente mediante un cable de carga USB-C.

Las preventas para el visor de $3,500 abrirán el 19 de enero a las 5 a.m. PT. En el lanzamiento, la nueva tienda de aplicaciones Vision Pro contará con "más de 1 millón" de aplicaciones compatibles con iOS y iPadOS, junto con experiencias diseñadas específicamente para el visor.