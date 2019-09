La siguiente generación de USB ofrece más velocidad

Las organizaciones detrás del estándar USB ampliamente utilizado han publicado información nueva sobre la última iteración de la interfaz, y no es más que una buena noticia para los consumidores. Será más rápido y brindará una compatibilidad mejorada, sin necesidad de prestar mucha atención a qué cable o puerto está utilizando. Y los pedantes toman nota: ya no hay espacio después de "USB" y el número.

USB4, como ahora tiene un estilo (frente a USB 4), se anunció en marzo con algunas promesas con respecto a las características, pero ahora las especificaciones técnicas reales se han publicado a cualquiera que se interese en inspeccionarlas. Es otro paso en el proceso de llevar un estándar importante de la idea a la realidad.

Hay tres mejoras principales en USB4 sobre USB 3 (o 3.2, o 3.1 gen2v2 ... el sistema de nombres es un desastre):

Mejor velocidad USB4 alcanza un máximo de 40 gigabits por segundo, el doble de la velocidad de la última versión de USB 3 y 8 veces la velocidad del estándar USB 3 original, que por supuesto fue mucho más rápido de lo que estaba reemplazando. También admitirá la velocidad máxima de cables e interfaces anteriores.

Compatibilidad universal Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 es la implementación patentada de Intel de USB 3, que se encuentra en las placas Intel y en las de cualquier compañía que haya autorizado la tecnología. Pero Intel se ha dado cuenta de que era contraproducente dividir cosas como esta, por lo que proporcionan la especificación Thunderbolt 3 de forma gratuita . Cualquiera que haga un dispositivo o cable USB4 puede hacerlo compatible con el estándar de Intel; Es posible, pero poco probable, que algunos decidan no hacerlo. No hay razón para ello, pero ¿quién sabe?

Visualización mejorada / división de datos. USB 3 introdujo la capacidad de usar un solo cable para enviar energía, datos y una señal de video (básicamente solo más pero datos especializados) a través de un solo cable. ¡Excelente! Pero a veces, dependiendo de cómo lo configure, solo puede enviar uno u otro, o las velocidades se reducen considerablemente. USB4 lo hace mucho mejor, por lo que si tiene un monitor que usa 8 Gbps para su ancho de banda de video, los 32 Gbps completos estarán disponibles para otros fines. Es solo uno de esos cambios detrás de escena que hará las cosas mejores y más fáciles para todos.

La otra buena noticia sobre USB4 es que no usa un nuevo conector. Todavía estamos en el período de transición desde el gran puerto rectangular, el pequeño trapezoidal, el gran trapezoidal y así sucesivamente, hasta los elegantes enchufes USB-C que no puedes hacer mal, incluso si lo intentas. Cambiar eso nuevamente sería desastroso, por lo que el conector será el mismo.

Sin embargo, hay dos noticias no tan buenas: no estará aquí por un tiempo y podría ser un poco más caro. Estos puertos son cosas complicadas y la capacidad de enviar más datos, energía, etc. significa que es un poco más difícil de hacer. Y a pesar de las especificaciones que se publican hoy, casi con toda seguridad pasará al menos un año antes de que salgan productos que lo usen.

Por último es el nombre. La industria del hardware de computación es notoriamente mala para nombrar cosas, y USB 3 no fue una excepción a la regla. Siempre era molesto tratar de averiguar qué versión de USB era compatible, qué significaba, etc. Entonces, de ahora en adelante, USB4 es el nombre hasta que salgan con USB5.

En declaraciones a Tom's Hardware , el CEO de USB Promoter Group, Brad Saunders, dijo que solo querían simplificar las cosas y evitar la profusión de productos con distintivos de número de versión deportiva que podrían confundir a los consumidores.

"No planeamos entrar en un tipo de ruta iterativa 4.0, 4.1, 4.2", explicó. “Queremos que sea lo más simple posible. Cuando y si va más rápido, simplemente tendremos la versión más rápida de la certificación y la marca". Con información de TechCrunch.