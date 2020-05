La princesa Zelda pide no salir de casa

HERMOSILLO, Sonora.- La princesa Zelda pidió a los jugadores de The Legend of Zelda: Breath of the Wild no salir de sus casas, ya que podrían contagiarse de coronavirus, mediante las redes sociales de su actriz de doblaje, Jessica Ángeles.

Replicando la acción de otros actores de doblaje como Mario Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball Z, Ángeles grabó un video para su Twitter donde retoma su papel como la princesa, enviando un mensaje a los fanáticos de la saga en estos tiempos de cuarentena.

“Si sales esta noche, te puede dar coronavirus. Ten mucho cuidado, Link”, expresó.

¡Un mensaje de La princesa Zelda!��



Dale click en el audio y utilízalo para grabar tu reacción o la de algún amigo, utiliza el #PrincesaZelda y vamos a divertirnos con las reacciones! pic.twitter.com/jth5Y7piLk — Jezz Ángeles (@jezzylw) May 5, 2020

La acción de Ángeles fue bien recibida por los fanáticos hispanohablantes, quienes agradecieron el mensaje en voz de la princesa Zelda.

Además de este papel, Jessica Ángeles ha interpretado a otros personajes de videojuegos, como Echo en Overwatch, Xayah en League of Legends y Freya en Smite.