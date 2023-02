La búsqueda en Google más tonta que todos hemos hecho sin darnos cuenta

HERMOSILLO, Sonora.- Google es el buscador de Internet más utilizado y en con él podemos encontrar todo tipo de cosas en la red.

Mucho se ha hablado de las búsquedas peligrosas que te pueden poner "en el radar", sin embargo existe la búsqueda más tonta que todos hemos hecho sin darnos cuenta.

La búsqueda en Google más tonta que todos hemos hecho

Para hacer una búsqueda es habitual dirigirnos a la barra de url, y si estamos navegando desde Google Chrome al escribir Google ya hemos hecho esa búsqueda.

A lo que me refiero es que todos, que no te de pena admitirlo, hemos escrito Google en Google, y quizá algunos van un paso más adelante, ya que en celulares, también computadoras, laptops, etc., es habitual que la página principal al abrir el navegador sea Google.

Comparación de búsqueda de Google con Bad Bunny en el más reciente día (25 de febrero)

Por medio de Google Analytics se puede apreciar en los últimos días que las búsquedas en promedio del término Google rondan de los 70 y hasta 100 incidencias por minuto, superando por ejemplo a personalidades como artistas.