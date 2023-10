Instagram: Truco para ver las historias sin que se den cuenta

Mexicali, B.C.- Una costumbre muy común que hacemos en redes sociales, es la denominada práctica de “stalkear”. En ocasiones, los usuarios suelen tener la necesidad de ver las historias de otros pero sin que la otra persona se percate de eso.

Ante esta situación los internautas buscan alternativas para poder ver historias de Instagram sin que el usuario se entere de esto. Aunque esto puede ser complicado, ya que se queda registrado cuando una persona ve sus historias.

A continuación, te enseñamos algunos trucos para poder ver las historias en Instagram sin que el propietario de la cuenta se entere. Tendrás tus motivos de por qué quieres hacerlo, aquí no vamos a juzgarte, lo importante es que no te descubran, pública el portal Xataka.

1.- La opción más simple es crear una cuenta secundaria en Instagram, solo para ver las historias de otras cuentas sin que sepan que tu perfil principal las ha visto.

2.- Utilizar el modo avión, si bien no es perfecta, para usar este truco es tan sencillo como acceder desde a la app y después al perfil cuya historia deseas ver. Ahora, debes activar el modo avión del móvil, dejándolo sin conexión a internet.

Una vez has visto la historia, debes cerrar por completo la app de Instagram antes de desactivar el modo avión. En iOS puedes cerrar desde la ventana de multitarea, pero en Android es necesario ir al menú de Configuración, después a Aplicaciones, acceder a Instagram y después forzar el cierre de la app.

Una vez hayas hecho esto, puedes desactivar el modo avión y no habrá registro de que viste la historia. Sin embargo, el gran problema de este truco es que solo permite ver la primera historia publicada por una cuenta.

3.- Existen varias páginas web para ver historias de Instagram de forma anónima, el problema es que muchas de estas páginas dejan de funcionar con el tiempo.

Una web muy útil para ver historias en Instagram sin que la persona lo sepa es INSANONY, en ella no solo permite ver las historias, sino también descargarlas, tanto desde el celular como desde la computadora. La página va más allá y ofrece estadísticas como el promedio de “Likes” que recibe un perfil en cada foto o vídeo.

Otra opción es IGAnony, aunque esta web es de funcionamiento intermitente: a veces está activa, a veces no. Por supuesto, estas páginas permiten ver las historias de las cuentas de Instagram que sean públicas, no de las privadas.

Para mantener tu propia seguridad online resguardada, es recomendable que solo uses páginas web que no requieran de ningún tipo de inicio de sesión. Las mencionadas anteriormente sólo requieren que escribas el nombre de usuario de la cuenta de Instagram, no que inicies sesión con tu cuenta. Si te piden algún tipo de dato, es mejor que pases de esa web.