IA sustituirá sitios de búsqueda y compra: Bill Gates

El empresario y desarrollador de software, Bill Gates, expuso que los avances tecnológicos que se están viviendo en la actualidad dejará obsoletos a los buscadores y las tiendas en línea

Durante el evento AI Forward 2023, que se llevó a cabo en San Francisco, Gates dijo que le decepcionará que Microsoft no esté en la carrera, aunque hay 50% de posibilidades de que el principal actor que surja sea una startup.

Amazon.com Inc, Google de Alphabet Inc y Microsoft no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Gates dijo que Inflection AI, cofundada por el empresario Reid Hoffman, le impresionó.

Varias empresas del sector han trabajado en la creación de un asistente informático basado en IA al que los consumidores puedan ordenar, mediante voz o texto, que realice una serie de tareas por ellos, pública La República.