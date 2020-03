Hacker roba el código de la gráfica de la nueva Xbox Series X

Un hacker asegura haber robado el código fuente de la tarjeta gráfica de AMD que utilizará la Xbox Series X, la nueva consola de Microsoft, y está pidiendo 100 millones de dólares para no publicarlo. AMD ha confirmado haber sido contactada por el robo del código.

Según reportan en TorrentFreak, parte de ese código fue publicado en una página web como prueba del robo. El código incluye detalles de gráficas como la Navi 10 de AMD, además de la nueva AMD Arden GPU, que sería la nueva gráfica que usará la Xbox Series X.

El hacker estaría solicitando nada menos que 100 millones de dólares por el código a quien quiera pagarlo, ya sea AMD o cualquier otra compañía. De no obtenerlo, publicará todo el código fuente en la web.

Sin embargo, AMD en un comunicado acerca del robo afirma que aunque creen que el hacker posee más código del que ha hecho público hasta ahora, “la propiedad intelectual gráfica robada no es lo más importante de nuestras tarjetas gráficas en materia seguridad o competitividad, y no creemos que el hacker posea otras propiedades de AMD”, lo que claramente parece indicar que no piensan pagar para recuperar el código, indica Gizmodo.

La nueva Xbox Series X incluye una GPU de 12 Teraflops, que sería una AMD Arden cuyo código fuente habría sido robado parcial o completamente por este hacker. Hasta ahora, Microsoft no ha publicado ningún comunicado del robo. En el caso de AMD, además de sus declaraciones oficiales, la compañía también solicitó dar de baja al repositorio donde estaban almacenados los fragmentos de código.